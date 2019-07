Politie benoemt eerste eenheidschef met migratieachtergrond

Martin Sitalsing geeft toelichting op zijn komende benoeming: de nieuwe korpschef van Twente (2009). Beeld ANP

Sitalsing is nu voorzitter van de raad van bestuur van Lentis, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg in Groningen. Hij studeerde ooit eens voor accountant maar ging al snel als politieagent aan de slag. Hij werd inspecteur in Amsterdam, vervolgens teamchef in de hoofdstad, en daarna districtschef in Groningen. In 2005 werd hij plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland en vier jaar later de eerste allochtone korpschef van Twente.

In 2012 vertrok hij na 27 jaar bij de politie, omdat hij te horen kreeg dat hij niet behoorde tot de top-11 van agenten die leiding zouden gaan geven aan de elf eenheden van de nieuwe, gereorganiseerde politieorganisatie. Nu zal de korpsleiding, zo bevestigen bronnen rond de Utrechtse politie, van de Nationale Politie hem alsnog benoemen tot ‘eenheidschef’.

‘Anders-zijn’

In een NRC-interview zei hij dat hij ‘nooit een goede reden had gehoord’ waarom hij in eerste instantie niet voor de Nationale Politie gekozen werd. Volgens hem had het mogelijk te maken met zijn ‘anders-zijn’. “In het selectieproces (bij de politie, red.) wordt heel erg gekeken naar: wie kent hem? Er wordt meer van hetzelfde gezocht. Al die bazen kennen elkaar van de academie. Het is ons kent ons. En ik was te weinig ‘ons’.”

Hij liet zich de afgelopen jaren meerdere malen kritisch over de Nationale Politie uit. In 2015 luidde hij in tv-program EenVandaag zelfs de noodklok: de opsporing was onder de maat, het ziekteverzuim hoog en de organisatie werd geplaagd door affaires. Datzelfde jaar zei hij in NRC dat het diversiteitsbeleid, met het ontstaan van de Nationale Politie, is gesneuveld.