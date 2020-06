Politie arresteert vier verdachten na grote vondst wapens ‘voor liquidaties’

Arrestatieteams hebben donderdagochtend vroeg vier verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een grote partij (zware) wapens die vorig jaar waren aangetroffen in een garagebox in Hoofddorp. Volgens de recherche en justitie zijn die bedoeld geweest om liquidaties mee te plegen.

Het gaat om mannen tussen de 29 en 37 jaar. Zij zijn gearresteerd in Hoofddorp, Breukelen, Hillegom en Meppel. De politie doet huiszoekingen in vijf woningen in die plaatsen en in een bedrijfspand in Amsterdam.

In een garagebox aan Graan voor Visch in Hoofddorp, naast een box waar de politie na een tip een hennepkwekerij had ontdekt, trof de recherche op 27 maart vorig jaar een gestolen Renault Clio aan met een vals kenteken, met daarin sport- en rugtassen op de achterbank en in de kofferbak.

Acht automatische wapens, twaalf handvuurwapens

Daarin zaten acht automatische wapens, twaalf handvuurwapens, geluiddempers en vier handgranaten. Verder lagen er handschoenen, regenpakken, bivakmutsen, vele blanco kentekenplaten en valse kentekenplaten die waren gestolen uit een bedrijf in Nieuwegein. Er lagen ook verpakkingen van wifi-routers, mogelijk bedoeld om te gebruiken tijdens observaties.

Vanwege de combinatie van de aangetroffen spullen en de manier waarop die zijn aangetroffen, zijn de recherche en justitie ervan overtuigd dat de wapens bedoeld waren om liquidaties mee te plegen.

Het eerste onderzoek leidde naar twee onderhuurders van de loods. Van één van hen, Ugur O. (28) uit Amsterdam-Geuzenveld, zaten dna en vingerafdrukken op een patroonhouder, een van de tassen, een gestolen kentekenplaat die op de auto was gemonteerd en op de verpakking van een bivakmuts.

De plekken waarop zijn sporen zijn gevonden, weerspreken volgens justitie zijn verklaring dat zijn dna op de spullen moet zijn gedwarreld doordat hij nu eenmaal al twee jaar geregeld in de loods kwam. Hij zit al ruim een jaar in voorarrest.

Onderwereldmoorden

Ook van de nu aangehouden verdachten zaten sporen op de wapens en de bijbehorende spullen, voornamelijk dna-sporen.

De opsporingsdiensten gaan ervan uit dat de verdachten behoren tot een milieu dat onderwereldmoorden pleegt of faciliteert in opdracht van de zware georganiseerde misdaad.

Bijvoorbeeld in de grote onderzoeken naar de van vele liquidaties verdachte groepering van Ridouan Taghi zijn inmiddels verscheidene vergelijkbare groepen uitvoerders gearresteerd, verspreid over Nederland. In die onderzoeken zitten tientallen verdachten vast, van wie een deel al tot forse celstraffen is veroordeeld.

De aangetroffen regenpakken, bivakmutsen en enkele van de kentekenplaten. Beeld Politie

Losse divisies

Organisaties zoals die van Taghi, maar ook andere internationale drugshandelaars, werken met divisies die los van elkaar staan zodat niet de hele structuur kan worden ontmanteld als de recherche één onderdeel in beeld krijgt.

Groepen criminelen die elkaar of elkaars rollen veelal niet kennen, worden ingeschakeld voor het regelen van wapens, gestolen (vlucht)auto’s en de voorbereiding en uitvoering van de moorden. ‘Spotters’ observeren doelwitten, ‘hitters’ schieten ze dood, ‘riders’ chaufferen de moordenaars.

In het langdurige onderzoek Afan van de recherche in Noord-Holland naar deze zaak zijn volop lijnen gevonden naar andere (groepen) criminelen, maar de recherche heeft nog niet scherp in beeld voor welke organisatie de nu gearresteerde verdachten werkten. Dat is nog onderwerp van uitgebreid vervolgonderzoek. Dat de wapens voor terreur bedoeld waren, ligt volgens justitie niet voor de hand.

De als eerste gearresteerde Ugur O. uit Amsterdam-West heeft altijd ontkend iets met de wapens of de onderwereld te maken te hebben. Zijn advocaat Alexander Admiraal en hijzelf hebben tijdens drie inleidende zittingen tevergeefs om zijn vrijlating gevraagd, zodat hij weer ‘in de bouw’ zou kunnen gaan werken en voor zijn ouders zou kunnen zorgen. Wanneer zijn proces inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onduidelijk.