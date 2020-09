Politie arresteert verhuurders woningen aan criminelen

Beeld ANP

De verdachten gebruikten voornamelijk valse werkgeversverklaringen en loonstroken.

Honderd opsporingsambtenaren arresteerden bij invallen in negen woningen ook een huurder met een wapen. Tegen nog twee anderen zijn onderzoeken ingesteld wegens zaken die bij hen werden aangetroffen.

Drie volwassenen en twee kinderen die illegaal in Nederland verbleven, zijn overgedragen aan de vreemdelingendienst en worden het land uitgezet.

R. stelde geen lastige vragen

Ophilia R. verhuurde via haar bemiddelingsbedrijf woningen tegen huren rond de 1500 euro per maand. In een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en wapenbezit was zij opgedoken als een ‘faciliteerder’ die criminelen geen lastige vragen stelde, maar juist bewust hielp.

De politie, justitie, de gemeenten Amsterdam en Diemen, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de belastingdienst stelden een gezamenlijk onderzoek in waaruit het beeld rees dat Ophilia R. en haar vermoede compagnon valsheid in geschrifte pleegden om criminelen en illegalen de kans te bieden ‘onder de radar te blijven’.

De nog jonge hoofdverdachte bood ook woningen aan in het hogere segment in Hilversum, Den Haag en Parijs. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre ze legale bemiddeling en illegale praktijken heeft vermengd.

De actie tegen de volgens de overheid malafide woningbemiddelaar past volgens officier van justitie Ursula Weitzel in het streven van de gezamenlijke overheidsinstanties faciliteerders te bestrijden die zich begeven op het snijvlak van onderwereld en bovenwereld.

Alarmpistool, drugs, veel contant geld

“Onze vermoedens werden bevestigd: in de panden die niet in gebruik waren bij de woningbemiddelaar, haar medeverdachte en haar moeder, bleken zaken niet te kloppen. De meeste bewoners stonden niet ingeschreven of hadden een illegaal inkomen en wilden mogelijk de belasting ontduiken.”

In een appartement werden een omgebouwd alarmpistool, drugs en veel contant geld gevonden. De bewoner van dat huis is gearresteerd.

In totaal zijn tienduizenden euro’s aan cash gevonden in de binnengevallen woningen. In één huis lag een bescheiden hoeveelheid vals geld; twee briefjes van 500 en een van 200 euro.

Louis Vuitton

De recherche in Amsterdam en Almere doen vervolgonderzoek, maar ook bijvoorbeeld de gemeenten. Banken kunnen maatregelen nemen als blijkt dat de hypotheeknemers niet echt in hun huizen woonden. Mogelijk kregen bewoners ten onrechte een uitkering.

In sommige woningen troffen de onderzoekers tassen van Louis Vuitton, dure merkkleding en luxe schoenen.

Voordat ze in het andere onderzoek door de recherche in beeld kwam, was twintiger Ophilia R. nog een onbekende voor de opsporingsdiensten. Op haar website schrijft ze dat ze al vanaf jonge leeftijd ‘de wens koesterde om in het vastgoed te werken’. In 2016 richtte ze haar eigen makelaarskantoor op.

“Wij richten ons in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum als overheidsinstanties gezamenlijk op de figuren die criminele activiteiten met legale activiteiten vermengen,” zegt projectleider Jord Koppejan. “Door onze informatie te bundelen, hopen we een dieper inzicht te krijgen in het handelen van deze verdachten op het snijvlak van de bovenwereld en de onderwereld, die de maatschappij ondermijnen. Dan bekijken we of we barrières kunnen opwerpen om dat te voorkomen.”