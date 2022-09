Politie Amsterdam waarschuwt: criminelen ronselen schoolkinderen met verslavende snus

Snus is momenteel met name in Scandinavische landen populair, maar het gebruik neemt ook in Nederland toe. Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit blijkt uit een voorlichtingsvideo die de politie woensdag op sociale media heeft gedeeld. “Het ruikt heerlijk en ziet er leuk uit, daarom vinden kinderen het aantrekkelijk om te gebruiken,” vertelt politieagent Manouk in de video.

Snus is momenteel met name in Scandinavische landen populair, maar het gebruik neemt ook in Nederland toe. De poreuze nicotinezakjes bevatten nicotinepoeder gemengd met geur- en smaakstoffen. Deze worden tussen lip en tandvlees geplaatst, waardoor de nicotine via het mondslijmvlies wordt opgenomen. Het middel heeft een ‘oppeppend’ effect.

Na drie zakjes al verslaafd

Volgens de politie kan iemand na het gebruik van drie zakjes al verslaafd raken. In een zakje snus past soms 16 milligram nicotine, dat is evenveel als 20 sigaretten.

‘Politiemensen horen van kinderen hoe zij op school benaderd worden om te gebruiken,’ vervolgt de videoboodschap. ‘De criminelen die hier verantwoordelijk voor zijn hebben een duidelijk doel: kinderen verslaafd maken aan de nicotinezakjes, om ze vervolgens in te zetten voor verschillende diensten.’

“Klusjes kunnen onder andere inhouden dat jij ook als dealer wordt ingezet, want jij hebt schulden bij iemand staan. Zo word je langzaam de criminaliteit ingetrokken. Durf erover te praten als dit jou overkomt en durf nee te zeggen,” aldus de agente.

Naast het gebruik van snus, nemen het aantal jongeren dat rookt of een e-sigaret gebruikt en het aantal meldingen van vergiftiging door snus ook toe, vooral onder jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De klachten bij een vergiftiging zijn vergelijkbaar met de klachten die ontstaan als iemand uit het niks een hele sigaret oprookt, zoals een dalende bloeddruk, misselijkheid en duizeligheid, hartkloppingen en zweten.

Oproep aan ouders en leraren Kent u jongeren die benaderd zijn met gratis zuigtabak of heeft u een opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn of een mail naar redactie@parool.nl.

