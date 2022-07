Politie achtervolgt auto half uur lang over de ring

Beeld Joris van Gennip

De politie probeerde dinsdagmiddag rond half drie een bestuurder op de snelweg bij Aalsmeer aan de kant te zetten. Die bleek daar weinig trek in te hebben en spurtte ervandoor. De achtervolging ging richting Zaandam en terug. “Een rondje over de ring,” zegt een woordvoerder van de politie. Het zou niet gaan om een achtervolging met extreme snelheden. Wel is er ‘te hard’ gereden. Uiteindelijk begaf een van de wielen van het voertuig het ter hoogte van de afslag bij Watergraafsmeer. De bestuurder kon worden aangehouden.

Kenteken nagetrokken

Over de directe aanleiding voor de aanhouding kan een woordvoerder van de politie niks zeggen. “Het is niet zo dat er eerst een incident heeft plaatsgevonden,” legt ze uit. De agenten besloten het voertuig aan de kant van de weg te zetten nadat ze het kenteken hadden nagetrokken.

Er zijn geen gewonden gevallen. De auto van de verdachte is weggesleept met een kraan. Volgens de woordvoerder van de politie is er geen opstopping meer.

Aanhouding na achtervolging door de politie op de #A10 Oost, bij de afrit Watergraafsmeer. Rechterrijstrook is dicht. Vanaf Zeeburg +15 min. — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) 26 juli 2022

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: