Poldercompromis over mondkapjes: de discussie sleept zich voort

De Nieuwendijk. Burgemeester Halsema moet beslissen of een mondkapjesplicht in de binnenstad soms nuttig is.

Voor de derde keer adviseerde het Outbreak ­Management Team (OMT) deze week over een landelijke draagplicht van mondkapjes in de publieke ruimte. Weer luidde de conclusie: niet doen. Er is geen bewijs dat het naast de bestaande maatregelen echt iets toevoegt aan het terugdringen van het coronavirus.

Wie denkt dat de slepende discussie hiermee is beslecht, komt bedrogen uit: burgemeesters ­mogen op drukke plekken toch het dragen van mondkapjes gelasten, al waarschuwen juristen voor een inbreuk op het grondwettelijke recht op de persoonlijke levenssfeer.

Het argument om te ‘experimenteren’ met mondkapjes komt van buiten de medisch-­virologische hoek; mondkapjes kunnen mensen voorzichtiger in de omgang maken en dus leiden tot een gewenste gedragsverandering.

Geen sluitend bewijs

De uitkomst van het Veiligheidsberaad duidt op een poldercompromis. Burgemeesters ­voelen de hete adem van ondernemers en andere burgers in de nek, die zich afvragen waarom Nederland niet de rest van de wereld volgt.

Met Scandinavië, Zwitserland en Letland zijn we zo langzamerhand het enige land in Europa waar alleen in het ov een mondkapje verplicht is. Met ­gedragsbeïnvloeding als uitweg kan RIVM-chef Jaap van Dissel volhouden dat hij een consistente wetenschappelijke lijn volgt in zijn afwijzing van mondkapjes buiten de zorg.

Het gevoel dat als het niet baat, het dan zeker ook niet schaadt, laat zich moeilijk wegredeneren door tegenwerpingen dat er geen sluitend bewijs is voor het nut. Ook gedragswetenschappers van het RIVM zien toegevoegde waarde. Van Dissel en de rest van het OMT kijken vooral naar de medische kanten. Dat is ook hun taak.

De vraag is of het kabinet het advies niet naast zich neer had moeten leggen, zoals bij de sluiting van de scholen in maart. Er was geen bewijs dat die zou bijdragen aan het terugdringen van de pandemie, oordeelde het OMT toen. Maar vanwege onrust onder artsen, docenten en ouders gingen de scholen toch dicht.

Draagvlak houden

De regering had destijds vooral oog voor het draagvlak. Dat speelt ook in de mondkapjes­discussie. Door burgemeesters bevoegdheid te geven ze te verplichten, wil de regering draagvlak houden. Het is toch al moeilijk uit te leggen dat mondkapjes wel moeten in trein en metro, maar op andere drukke plekken niet helpen.

Tegelijkertijd moet het belang niet worden overdreven. Op de waarschuwing van de Belgische evenknie van Jaap van Dissel dat Nederland een lockdown wacht als het niet kiest voor mondkapjes, valt veel af te dingen. In bijvoorbeeld Catalonië, waar ze al veel langer mondkapjes dragen, ging het de afgelopen weken weer mis. Maar als de trend in Nederland ongunstig blijft, moet het OMT zich straks voor de vierde keer over mondkapjes buigen. Alsof het niets beters te doen heeft.