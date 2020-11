Poederbrieven blijven opduiken, nu op de Prinsengracht

Beeld Getty Images/iStockphoto

Over de inhoud van de brief wil de politie niets kwijt. Ook niet bij wat voor instelling de brief is bezorgd. “Daarover doen wij geen mededelingen,” aldus een woordvoerder van de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.

DPG Media

Woensdag werden ook al op drie locaties in Amsterdam poederbrieven bezorgd. Bij de Weteringschans, de Rooseveltlaan en de Jan Tooropstraat. Ook in Leusden (Utrecht) werd woensdag een brief bezorgd, zo werd later op de dag bekendgemaakt.

Op diverse plekken in het land duiken sinds dinsdag poederbrieven op. Toen werden in totaal elf brieven bezorgd. Drie daarvan kwamen dinsdagochtend in ieder geval terecht bij evenzoveel klantcontactcentra van uitgever DPG Media, waarvan ook Het Parool onderdeel is. Ook de redactie van het christelijke Nederlands Dagblad ontving een brief, net als het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast trof de politie poederbrieven aan bij nog een aantal kantoorpanden en twee hotels.

De drie brieven die bij DPG terechtkwamen, werden bezorgd bij het klantcontactcentrum in het Brabantse Best, het Init-gebouw in Amsterdam en in het pand aan het Delftseplein in Rotterdam.

De politie heeft tot nu toe geen idee wie er achter de poederbrieven zit. In de dinsdag aangetroffen poederbrieven zaten chemische bestrijdingsmiddelen, of dat nu ook weer zo is, is niet bekend. Volgens de politie zijn de aantroffen hoeveelheden in de brieven niet schadelijk.

Bombrieven

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de ‘nieuwe’ brieven. Er werd een oproep gedaan aan mensen om het door te geven als ze een vermoeden hebben over de afzender of afzenders. Ook werd mensen die met post omgaan en denken poeder te voelen of dat te zien bij het openen, geadviseerd er niet meer aan te komen, het weg te leggen en direct 112 te bellen.

De laatste keer dat er in Nederland zo’n serie brieven werd verzonden was begin dit jaar. In januari en februari werden vele bombrieven verstuurd naar bedrijven in heel Nederland. Enkele brieven ontploften, andere werden onschadelijk gemaakt door de EOD. Het motief leek afpersing te zijn: de afzender eiste een bedrag in bitcoins. Er is daarvoor nog niemand opgepakt.