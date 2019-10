Pluimveesector in hoger beroep in fipronilzaak

Beeld AFP

De pluimveehouders vinden dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onrechtmatig heeft gehandeld door maandenlang te zwijgen over het illegale gebruik van fipronil. De sector kon zich naar eigen zeggen hierdoor niet weren tegen de fraude van het bedrijf Chickfriend, dat door veel boeren werd ingehuurd om dieren te behandelen tegen bloedluis. Daarvoor gebruikte het bedrijf fipronil.

Civiele zaak

Het gaat om een civiele zaak die landbouworganisatie LTO namens kippenboeren had aangespannen tegen de NVWA. In juli oordeelde de rechtbank in Den Haag nog dat de autoriteit de boeren in 2016 en 2017 niet hoefde te waarschuwen dat eieren besmet waren met fipronil. Als de autoriteit daar wel voor had gewaarschuwd, had dit een strafrechtelijk onderzoek gehinderd, vond de rechter. De rechtbank vond ook dat kippenboeren zelf op de hoogte moeten zijn van de middelen die in hun stallen worden gebruikt.

Maar de pluimveesector zet grote vraagtekens bij gedeeltes van de onderbouwing van de uitspraak van de rechtbank. “Die uitspraak was een harde dreun voor de boeren,” aldus Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. “We hoopten op de erkenning dat er juridisch verwijtbare fouten zijn gemaakt. Die kwam niet, daarom gaan we in hoger beroep, we willen een beter functionerende toezichthouder.”

Als gevolg van de fipronilcrisis moesten miljoenen eieren en kippen geruimd worden. Honderden kippenboerderijen moesten de deuren sluiten. De sector zegt minstens 75 miljoen euro schade te hebben geleden.

De rechtszaak was aangespannen namens 124 kippenboeren. 111 van hen gaan in hoger beroep, aldus een woordvoerder van LTO.