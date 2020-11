Ploumen: ‘Ook in Nederland gratis maandverband en tampons’

maandverband Beeld Getty Images/EyeEm

Gratis maandverband en tampons: is dat echt nodig in ons land? Het goedkoopste pak maandverband bij de drogist kost nog geen euro. We zijn toch geen ontwikkelingsland? “In een gezin, met meerdere dochters dat van 50 euro per maand moet rondkomen, telt die paar euro toch op,” zegt Lilianne Ploumen, voormalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en nu Tweede Kamerlid.

“We weten dat in Nederland één op de tien vrouwen of meisjes wel eens geen geld voor maandverband heeft. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Het betekent dat er meisjes zijn die zich ziekmelden op school, de deur niet uit durven of veel te lang met een tampon of maandverband lopen. En daar niet over durven te praten, want zowel menstruatie als armoede zijn taboeonderwerpen.’’

Vodden of luiers

Ploumen baseert zich op een onderzoek over menstruatie-armoede in Nederland dat feministisch platform De Bovengrondse vorig jaar uitvoerde. De onderzoekers spraken met vrouwen die uit geldnood tijdens hun menstruatie soms rondliepen met wc-papier, vodden of de luiers van hun kind.

“Soms moeten vrouwen bezuinigen op eten om toch maandverband te kunnen kopen,” vertelt onderzoeker Lorijn de Boer van De Bovengrondse. “We hebben verschillende organisaties, waaronder de Voedselbank Amsterdam en het Leger des Heils, gevraagd om een schatting te maken van het probleem onder hun cliënten. In totaal komt dat neer op achthonderd mensen in Amsterdam.” Volgens De Boer is het probleem sinds de coronacrisis toegenomen, nu nog meer mensen afhankelijk zijn van voedselhulp.

Schotse wet

Ook in het buitenland staat dit probleem op de kaart. Het Schotse parlement stemde dinsdag unaniem in met een wet om een einde te maken aan zogenoemde period poverty (ongesteldheidsarmoede). Tampons en maandverband worden in Schotland gratis verkrijgbaar op bepaalde openbare plekken als buurtcentra, jeugdclubs en apotheken.

“Fantastisch,” vindt Joy Roeterdink van De Bovengrondse. Na publicatie van het onderzoek, startte het feministisch collectief een succesvolle inzamelingsactie voor vrouwen in Amsterdam. Roeterdink: “Dat werkt op de korte termijn, maar uiteindelijk moet dit structureel worden aangepakt. Landelijk, maar hopelijk zelfs op Europees niveau.”

Ook Ploumen denkt dat het vrij beschikbaar maken van ongesteldheidsproducten een goede oplossing zou zijn in Nederland. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan automaten in scholen en opvanghuizen of het verstrekken van menstruatiemiddelen via de Voedselbank.’’

Armoede

Vorig jaar zette Ploumen het onderwerp al op de agenda door Kamervragen te stellen over de Schotse plannen. Het kabinet liet toen weten niets in gratis maandverband te zien. “In Nederland is het kabinet voorstander van een integrale aanpak van de oorzaken van armoede,” aldus de toenmalige minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Specifieke maatregelen tegen ‘dit deelaspect van armoede’ achtte hij daarom niet nodig.

Ploumen ziet dat anders. “Natuurlijk is het beter om armoede integraal aan te pakken! Maar deze week stemde de coalitie nog tegen een motie om het minimumloon te verhogen. Gemeenten hebben te weinig geld om armoede te bestrijden. Ondertussen is het best bitter dat een meisje van 16 school verzuimt omdat ze geen tampons heeft.”

De Bovengrondse beaamt dat: “Armoede moet natuurlijk in zijn geheel worden aangepakt, dat is het onderliggende probleem. Maar ongesteldheidsarmoede werd tot nu toe volledig over het hoofd gezien.”

Schotland

Schotland trekt jaarlijks 24 miljoen pond (ongeveer 27 miljoen euro) uit voor het gratis verstrekken van menstruatiemiddelen. “Niemand zou zich zorgen moeten maken over waar haar volgende tampon, maandverband of herbruikbaar product vandaan moet komen,” zei het Schotse Labour-parlementslid Monica Lennon, de indiener van het wetsvoorstel. Zij denkt dat Schotland ‘niet het laatste land zal zijn waar ongesteldheidsarmoede tot het verleden gaat behoren’.

Lilianne Ploumen is in elk geval niet van plan het onderwerp te laten rusten. De PvdA-politica beraadt zich op nieuwe Kamervragen en een manier om het in te brengen voor een debat.