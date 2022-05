Plotselinge wereldwijde uitbraak apenpokkenvirus, mogelijk ook enkele gevallen in Nederland

Handen van iemand met apenpokken. Beeld via REUTERS

Ook als de tests allemaal negatief uitvallen, houdt het RIVM er rekening mee dat het eerste geval binnenkort wordt vastgesteld.

In België werden donderdag al twee gevallen van het virus ontdekt. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei daarop dat de kans groot is dat het virus ook in Nederland belandt. Hij gaf aan vooralsnog niet de indruk te hebben dat het virus ernstige gezondheidsproblemen oplevert. De minister benadrukt dat het virus ‘echt anders dan corona’ is, ‘zowel in aantallen als in verspreiding’. Het zou volgens hem kunnen dat het RIVM voorstelt te gaan vaccineren.

Vlaanderen stelt vrijdag een verplichte isolatieperiode van 21 dagen in voor mensen die zijn besmet met het apenpokkenvirus. Hoogrisicocontacten zoals huisgenoten, seksuele partners en verzorgers hoeven niet bij voorbaat in isolatie, maar moeten zichzelf goed in de gaten houden.

Van mens op mens

Apenpokken, of monkeypox, komen vooral voor in West- en Midden-Afrika. Bij het virus zijn de eerste symptomen vaak koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Ook kan men huiduitslag krijgen die zich vanuit het gezicht of vanuit de anus verspreidt over de rest van het lichaam.

Gedacht werd dat het virus zich niet snel van mens op mens kon verspreiden. Inmiddels lijkt het toch vaker te gebeuren. De meeste mensen genezen na enkele weken. In uitzonderlijke gevallen worden patiënten ernstig ziek.

Op hetzelfde feestje

Eerder deze maand dook het virus al op in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Door die plotselinge wereldwijde uitbraak heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloten tot een spoedvergadering. De WHO kan volgens waarnemers een noodsituatie uitroepen ‘op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang’. Eind januari 2020 kwam de WHO met zo’n waarschuwing voor de uitbraak van het coronavirus.

De twee Belgische patiënten bezochten hetzelfde feestje. Een van hen is een man uit Vlaams-Brabant, die de kenmerkende blaasjes en bobbeltjes op zijn handen had. Hij is volgens de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst niet ernstig ziek. De partner van een van de twee patiënten vertoont ook symptomen.