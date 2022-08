Plotselinge omslag na zonnige dagen: hevige onweersbuien op komst

Maandag en woensdag zijn de onweersbuien het hevigst, meldt meteoroloog Van Bernebeek. Beeld ANP

De zonovergoten zomerdagen worden vanaf volgende week overschaduwd door onweersbuien. “Vooral maandag en woensdag springen eruit,” zegt Wouter van Bernebeek, meteoroloog bij Weerplaza. “Dan zijn de onweersbuien op zijn hevigst.” Op de andere dagen in de komende week worden ook buien verwacht, maar minder zware.

De hittegolf blijft nog even aanhouden. Op maandag en dinsdag is de temperatuur in een groot deel van het land rond de 30 graden. Voor Amsterdam wordt die dagen al 25 graden voorspeld. Woensdag neemt de temperatuur in de stad nog iets af en op donderdag daalt die naar 22 graden. Ook in de rest van het land wordt het donderdag maximaal 24 graden, waarmee de hittegolf voorbij is.

Broeierig weer

De plotselinge omslag in het weer heeft alles te maken met de veranderende windrichting. “Op dit moment hebben we te maken met een oostelijke wind die droge en aangename warmte met zich meebrengt. Vanaf zondag draait de wind naar het westen en komt er vochtige lucht vanuit de oceaan onze kant op,” zegt Van Bernebeek. De luchtvochtigheid neemt toe, waardoor het flink broeierig kan worden.

De onweersbuien lijken een verademing voor de droge grond die ons land al een tijdje zorgen baart, maar dat is helaas niet het geval. Van Bernebeek: “Door het onweer komt de regen met veel kracht naar beneden. De droge bodem is te hard geworden, waardoor hij slechter water opneemt. Een bijkomend probleem is dat het water daardoor slecht afgevoerd wordt, wat plaatselijk voor overlast kan zorgen.”

Van Bernebeek roept op om volgende week alert te zijn. “Houd de lucht goed in de gaten, een onweersbui dient zich gelukkig altijd voortijdig aan.” In verband met de benauwde lucht adviseert de meteoroloog om vanaf zondag hevige inspanningen te vermijden.