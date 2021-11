Plots zijn alle KLM-vluchten vol: Amerika is weer open

Na ruim anderhalf jaar mogen Europeanen weer vrij naar de VS reizen. Nou ja, vrij. Maandagochtend wordt bij gate E24 op Schiphol gemopperd over de extra coronapapierwinkel die nog altijd nodig is voor een reis over de Atlantische Oceaan. ‘Maar ik heb het ervoor over.’

Maar reizen kan tenminste weer nu de reisban, die de VS vanwege corona voor Europeanen hanteerde, is opgeheven. En dat merkt ook KLM. “De vier vluchten die vanochtend vertrekken zitten voor 98 procent vol,” zegt directeur KLM Nederland Bas Gerressen. Achter hem vormen 408 inzittenden langzaam een rij om aan boord te gaan van de Boeing 777-300, het grootste toestel in de vloot, op weg naar Los Angeles.

“Sinds de aankondiging dat de VS weer opengaat voor Europeanen zijn de boekingen 200 procent gestegen,” zegt Gerressen. “En ze blijven doorstijgen, vanuit al onze markten. Vooral New York, onze thuisbasis in Atlanta en de Westkust doen het goed. Voor de komende drie maanden zitten we voor Noord-Amerika op ruwweg 75 procent van de boekingen van vóór corona. Dat is een extreme stijging ten opzichte van een paar weken geleden.”

Vooral familiebezoekers en vakantievierders melden zich. “Vanuit Europa is er toch behoefte aan zonzekere intercontinentale bestemmingen. Touroperators gaan er al van uit dat de VS zomer volgend jaar zeker is voor reizen, terwijl Azië nog een twijfelgeval is.” De zakelijke markt herstelt zich opvallend snel. Businessclass stijgt net zo hard als achterin. Het aantal boekingen van zakenreisbureaus ligt alweer op 40 procent van wat we normaal doen. Dat was tot voor kort nihil.”

Ruggengraat

Met 64 vluchten naar elf Amerikaanse bestemmingen per week is Noord-Amerika de ruggengraat van de KLM-activiteiten. Keer op keer gaf de maatschappij het aan: het echte herstel vangt pas aan als de VS weer opent. “Dat is belangrijk voor ons hele netwerk.”

Immers, een groot deel van de 408 passagiers aan boord van vlucht KL 601 is overstapper, eerder op de ochtend vanuit alle hoeken van Europa naar Schiphol gevlogen. “Zo raken al onze vluchten weer voller en kunnen we verder herstellen.” Gerressen verwacht dat in januari op 90 tot 95 procent van de normale capaciteit naar de VS kan worden gevlogen.

Dat betekent ook dat KLM in staat is coronasteun van de overheid af te bouwen en terug te betalen. Maandag ontstond enige onrust over het belastinguitstel dat de maatschappij heeft gehad: 1,4 miljard euro. Bedrijven als KLM hebben maximaal zes jaar om het bedrag, inclusief rente, terug te betalen.

Over zo’n lange termijn durft KLM nog niet te denken. “Wij kijken nu hoogstens drie maanden vooruit. Vandaag zijn we feestelijk, optimistisch en hoopvol, maar we weten dat het nog een lange hobbelige weg zal zijn. We hopen dat dit een keerpunt is.”

V.l.n.r.: Hendrik Hustede, Reiner Gross-Hardt en Vincent Verwaaijen. Beeld Jakob van Vliet

Pindakaas en jam

Toch een stuk leuker, als je niet een maand lang alleen, maar met twee collega’s naar de VS kunt reizen. “Ik ben in mei, juli en september telkens vier weken geweest,” zegt Vincent Verwaajen. “Nu gaan we met z’n drieën weer voor een maand. Daarvoor gingen we om en om. Gaat het werk straks ook een stukje sneller.”

Ze bouwen voor het Nederlandse Kaak aan een industriële bakkerij in Longmont, bij Denver. “Ze maken er alleen PB&J; sandwiches met pindakaas en jam en dan worden de korstjes er ook nog automatisch afgesneden. Kan je het zo in de toaster doen.”

Hoe willekeurig het Amerikaanse reisbeleid was, weten ze als geen ander. Waar Verwaajen een uitzondering op de reisban kon regelen (‘zodra het van belang is voor de Amerikaanse economie is alles mogelijk’) kreeg collega Reiner Gross-Hardt nul op rekest. “Ik had het van de zomer al geprobeerd, maar dat lukte niet. Ik moest een aparte verklaring hebben, maar die kregen we niet rond.”

Stefan Meier. Beeld Jakob van Vliet

Boos

Stefan Meier is boos. Hij zou eigenlijk zondag vliegen, net een dag te vroeg voor de heropening van de VS. “Toen moest ik omboeken. Dat was gratis. Maar vervolgens kostte het ticket wel 1800 euro in plaats van 750. Alsof ik businessclass heb geboekt, terwijl ik gewoon achterin zit.”

“Ik hoorde het pas twee dagen van tevoren, toen ik in Düsseldorf probeerde in te checken. Toen was het te laat. Nu kost het me veel geld en een dag vakantie. Als het zo moet, dan is het de laatste keer dat ik met KLM vlieg.” Boos is hij ook omdat hij, volledig gevaccineerd, toch nog een mondkapje moet dragen en een pak papieren moet meetorsen.

Maar hij heeft het ervoor over om zijn voorliefde voor burlesque amusement achterna te reizen. “Ik ga naar wat shows, naar wat opnames. En ik ga er mijn verjaardag vieren. Ik ben voor het laatst in 2018 geweest; vorig jaar had ik vanwege covid dertig dagen thuisvakantie.”

Lyda Benthem (links) en zoon Marco Benthem. Beeld Jakob van Vliet

Vier keer verzetten

Twee jaar is Lyda Benthem niet bij haar zoon Marco in Los Angeles geweest. “We hebben het ook niet geprobeerd, dat zou toch niet lukken. Normaal gesproken gaan we elk jaar,” zegt ze.

Haar andere zoon, de tweelingbroer van Marco, probeerde het wel. “Die heeft vier keer moeten verzetten,” zegt Marco Benthem.” Ze komen nu volgend jaar augustus. Ze hebben de datum uiteindelijk opgeschoven naar een moment dat we denken dat het echt kan.”

Toch is er twijfel. “Ik ken veel Nederlandse families daar. Iedereen ging boeken toen Biden zei dat het kon. Iedereen laat familie overkomen in december en november. We zijn toch bang dat het weer dicht gaat.” Hij kon, met zijn Amerikaanse paspoort wel reizen. “Ik ben drie keer naar Nederland teruggekeerd, om familieredenen.”

Dat ze maandag terugreizen, is toeval. “In april hadden we geboekt voor afgelopen vrijdag,” zegt Lyda Benthem. Dat moesten we drie dagen verzetten, financieel ook best een probleem. En die omboeking zelf ging ook niet tussen de soep en de aardappels.”

Jan van den Bosch. Beeld Jakob van Vliet

Als eerste landen

“Zodra ik wist dat de VS 8 november open zou gaan, dacht ik: boeken,” zegt Jan van den Bosch. “Meteen de eerste dag, op de voorste stoel in het vliegtuig. Ik wil als eerste landen. De komende weken zitten mudvol. Ik ga inhalen, zakelijk, maar ook naar mijn huis in Palm Springs.”

“Ik voel me een echte yank, maar kon één jaar en negen maanden niet naar Amerika reizen,” zegt Van den Bosch, ooit presentator van de EO Jongerendag en nu Hour of Power. Hij bewoog hemel en aarde; tevergeefs. “Ik heb een bedrijf in de VS, bestuursfuncties bij goede doelen. Ik heb alles geprobeerd, tot senatoren aan toe. Twee keer op het consulaat geweest, een keer op de ambassade. Maar ik kwam er niet in.”

“Amerikanen konden onbekommerd hierheen komen, wij niet naar Amerika. Dat vind ik discriminatie. Ik verwijt dat president Biden. Europa was al lang weer opengesteld voor Amerikanen. En zij doen het pas op 8 november.” De onzekerheid blijft. “Laten we hopen dat de grenzen open blijven; ik maak me best wel zorgen of ik weer terugkom. Ik hoop op 5 december te landen, anders vier ik Sinterklaas in Amerika.”