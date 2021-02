Plots zaten RIVM-topman Van Dissel en criticus Willem Engel in dezelfde zaal

Willem Engel (links), Jeroen Pols en Gerben van der Corput van Viruswaarheid. Beeld ANP

Activist Willem Engel van Viruswaarheid schudt van nee, hevig gaat zijn hoofd van links naar rechts, zijn staart wiegt mee op de rug. Zojuist heeft RIVM-directeur Jaap van Dissel op maar een paar meter afstand van de dansleraar gezegd dat Engel ‘een beetje een onzinnige vraag’ stelde toen hij informeerde naar de degelijkheid van de grafieken van het OMT. Die deugen niet, wil Engel maar zeggen.

Dus is hij gepikeerd als Van Dissel hem afserveert. Maar stiekem is hij ook trots, zo lijkt het in de wandelgangen van het Hof in Den Haag. Daar diende dinsdag het speciale ‘turbo-spoedappèl’ dat het kabinet instelde tegen de uitspraak van een kort gedingrechter eerder op de dag. Die voorzieningenrechter gaf Viruswaarheid gelijk en oordeelde dat de avondklok op juridisch wankele basis is afgekondigd. De ‘turbo-rechter’ hield het straatverbod voorlopig in stand, vrijdag volgt pas het echte inhoudelijke hoger beroep.

Enig genoegen was dus wel zichtbaar bij het trio van anti-coronaclub Viruswaarheid − met behalve voorman Engel ook huisjurist Jeroen Pols en hun advocaat Gerben van de Corput. Al bijna een jaar zijn ze bezig, maar zelden kwamen ze zo ver. Niet eerder hadden ze zo’n serieuze stok in handen om tussen de spaken van het coronabeleid te steken. Nooit zaten ze in één zaal met OMT-voorzitter Van Dissel, de RIVM-directeur die op uitnodiging van de Staat een toelichting moest geven op nut en noodzaak van de avondklok.

Ondervragen

Het liefst zouden ze Van Dissel zo lang mogelijk ondervragen, over de werkelijke kwaliteit van de PCR-test, over de ic-grafieken, de virale eigenschappen – allemaal klassiekers uit het repertoire dat de actievoerders al maanden bij demonstraties, op sociale media en bij andere rechtszaken laten horen.

Engel op enig moment tijdens de zitting: “Meneer Van Dissel, u bent al een jaar hiermee bezig, er is nog nooit iets uitgekomen van de grafieken.”

Van Dissel: “We zijn geen waarzeggers, er is geen kristallen bol, maar u kunt zelf de grafieken nakijken.”

De voorzitter van het Hof probeert Engel en Pols ondertussen ‘kort te houden’, tot grote ergernis van Pols: “Waarom wilt u mij kort houden?!” bijt hij de voorzitter toe in een zitting die zo nu en dan trekken van een klucht vertoont. De queeste sleept urenlang. Met procespartijen en betrokkenen die maar in en uit lopen, met een mislukt wrakingsverzoek, met soms surrealistische dialogen, inclusief een bij tijd en wijle ogenschijnlijk slechthorende en vergeetachtige voorzitter, en Willem Engel die even ‘zoek’ is.

Leden van het gerechtshof. Beeld ANP

Triomf

Tegen dat decor beleven hij, Pols en hun advocaat hun voorlopige finest hour. Terwijl het schot hagel aan eerdere procedures – Viruswaarheid spande er tot dusver twaalf aan – amper doel treft, kan de voorlopige triomf van dinsdag een voltreffer genoemd worden: “Ons belangrijkste punt was dat hier een noodbevoegdheid gebruikt wordt terwijl er geen noodsituatie bewezen is,” zegt Pols. “Die avondklok is gebaseerd op een virtuele rekenexercitie, er zijn geen feiten die de noodzaak onderbouwen.”

En die spoedbehandeling dinsdag is wat Pols en Engel betreft een absoluut signaal van ‘vooringenomenheid’, zeggen ze bij hun verzoek om de raadsheren te wisselen. “Rutte wist eerder dan wij dat vrijdag een behandeling zou volgen,” zegt Pols. “Dit is politiek hoger beroep.”

Kleurrijk cv

Pols zelf heeft een kleurrijk CV. Hij is mede-eigenaar van de rosse buurt in het Noord-Duitse Bremerhaven, zo schreef Het Parool eerder. Ook werd hij in de jaren negentig veroordeeld wegens ‘lidmaatschap van een criminele organisatie’. Daar wil hij nu liever niet te veel over zeggen, vertelt hij vlak voor de spoedzitting in Den Haag, maar ‘het ging om grotere drugszaken’.

Hij werd eveneens verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 8.000 xtc-pillen in Salou in diezelfde periode, erkent hij, maar dat feit ‘is nooit bewezen’. Namens Viruswaarheid voert hij nu vaak het woord bij de talloze procedures, al is Van de Corput formeel de advocaat.

Met een voorlopige instandhouding van de avondklok en een reparatiewet achter de hand lijkt op het Binnenhof de kous van de kwestie alweer bijna af, maar Engel en aanhang zien in deze handelwijze serieuze tekenen dat Nederland ‘een dictatuur’ geworden is, zo zei de dansleraar eerder.

Disproportioneel

Kern van zijn boodschap: het coronavirus is een stuk minder gevaarlijk dan wordt voorgespiegeld, de maatregelen zijn disproportioneel. In Viruswaarheidkringen wordt hardop getwijfeld aan de impact van corona, over nut en noodzaak van maatregelen. Op sociale media circuleren complottheorieën over farmaceuten en regeringen, media en ondernemers. Engel zei een keer tijdens een virtueel Viruswaarheidoverleg: “De conclusie is dat er geen pandemie is. Er is een epidemie, net zoals ieder jaar. En die was dit jaar iets steviger dan andere jaren.”

Online is het aantal volgers substantieel, demonstraties trekken soms honderden deelnemers. Maar opiniemakers en ondernemers namen meer afstand van de club. Huisjurist Pols gelooft ondertussen dat de avondklok bij de volgende halte – het inhoudelijke hoger beroep vrijdag – alsnog van tafel gaat. Boos riep hij dinsdagavond bij het uitlopen van de zaal: “U heeft de geloofwaardigheid van de rechtspraak definitief om zeep geholpen.”