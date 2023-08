Plofpartij of gamechanger: wat kunnen we verwachten van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt?

Pieter Omtzigt tijdens een gesprek met de media na de aankondiging van zijn eigen partij. Beeld ANP

Het is een bijzondere strategie: een politicus die in potentie de grootste kan worden, wil juist gematigd groeien, mogelijk met een beperkte deelname in een aantal regio’s of met een compacte kieslijst. Vijf vragen over de deelname van Pieter Omtzigt aan de verkiezingen, de vroege gamechanger van deze campagne.

1. Is de partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) al helemaal klaar voor november?

Nee, maar alles staat wel in de startblokken. De afgelopen maanden is er onder de radar gewerkt. De partij is formeel ingeschreven op 19 augustus, de kandidatencommissie begint met een selectieronde van aspirant-Kamerleden. Er is nog tijd: op 9 oktober moet de kieslijst klaar zijn, het partijprogramma is in de maak.

Op sleutelposities heeft Omtzigt vertrouwelingen benoemd die hij kent uit zijn CDA-tijd: zijn woordvoerder is Nicolien van Vroonhoven, dijkgraaf Hein Pieper wordt partijvoorzitter en ex-gedeputeerde van Overijssel Eddy van Hijum schrijft het verkiezingsprogramma. Het trio was in het verleden ook Tweede Kamerlid namens het CDA. Het is niet uitgesloten dat meer CDA’ers de overstap maken.

NSC kan de financiën overigens niet meer laten toetsen door de scheidsrechters van het Centraal Planbureau (CPB), die deadline is verlopen. Omtzigt sluit coalitiedeelname na de verkiezingen niet uit, ziet samenwerking met PVV en Forum voor Democratie ‘niet gebeuren’ en wil zelf als fractieleider in de Tweede Kamer blijven. Hij heeft nog geen premierskandidaat bekendgemaakt. De partij beschikt over zo’n drie ton aan campagnebudget, binnengehaald via kleine donaties van maximaal duizend euro.

Omtzigt in de Tweede Kamer. Beeld ANP

2. Wat betekent Omtzigts deelname voor de verkiezingen?

Die worden alleen nog maar spannender, en ze waren al onvoorspelbaar door alle leiderswissels. Volgens de polls kunnen vier partijen straks strijden om de winst: VVD, PvdA/GL, BBB en die van Omtzigt. I&O Research peilde de maximale electorale potentie van Omtzigt in juli op 46 zetels, Maurice de Hond taxeert Omtzigt op 27. Zijn partij NSC concurreert met vrijwel alle andere partijen, maar BBB zou de grootste klap moeten verwerken door Omtzigts concurrentie. Volgens De Hond komt BBB op 12 zetels als Omtzigt meedoet, terwijl BBB bij verkiezingen zónder Omtzigt op 21 zou uitkomen. Maar ook de PVV, VVD, SP, JA21 en het CDA zien kiezers naar Omtzigt vertrekken.

3. Waarom wil Omtzigt níet de grootste partij worden?

Omtzigt kent de stormachtige historie van voorgangers als Fortuyn en Forum en wil niet groeien als een plofpartij. Om te voorkomen dat hij, als leider van de grootste partij, op 23 november niet alleen wakker wordt met 45 Tweede Kamerzetels, maar ook met knallende koppijn, is het plan om rustig te bouwen – ‘verantwoorde groei’ is de toverterm.

Daarom doet Omtzigt mogelijk niet in alle kieskringen mee, wat zou betekenen dat niet iedereen in Nederland een vakje in Omtzigts lijst rood kan kleuren. Traditioneel is het land opgedeeld in twintig kieskringen (regio’s) waar partijen vaak dezelfde kieslijst inleveren. Maar dat hoeft niet.

Stel: NSC doet straks in slechts één kieskring mee, laten we zeggen ‘Omtzigtland’ Overijssel. Als 80 procent van de mensen daar gaat stemmen, en ook nog eens állemaal op Omtzigt, dan nog haalt de parlementariër naar schatting slechts maximaal tien Tweede Kamerzetels. Met slim rekenwerk en strategische lijsten kan NSC ongeveer uitkienen hoeveel ze maximaal kunnen halen. Al is dat systeem niet waterdicht.

Omtzigt zou ook nog met een kleine lijst van bijvoorbeeld maximaal vijftien kandidaten kunnen meedoen in alle kieskringen, maar dan riskeert de partij dat ze bijvoorbeeld twintig zetels aan stemmen haalt maar wel vijf zetels verliest aan andere partijen, omdat er te weinig kandidaten zijn. Over de strategie rond deze behoedzame groei wordt later meer duidelijk.

Omtzigt afficheert zich als een sociaal-conservatief politicus met een scherp oog voor de overheid als schild voor de zwakken. Beeld ANP

4. Waar staat Omtzigt politiek voor?

Omtzigt is inhoudelijk absoluut geen onbeschreven blad. De parlementariër schilderde zijn plannen en ideologie de afgelopen jaren in tal van lezingen, in zijn boek Een nieuw sociaal contract en tijdens Kamerdebatten. Omtzigt afficheert zich als een sociaal-conservatief politicus met een scherp oog voor de overheid als schild voor de zwakken.

Zeker na de toeslagenaffaire kijkt hij met een haviksoog naar de uitvoerbaarheid van plannen en de uitwerking van overheidsbeleid op de burgers. Omtzigt wil een betere armoedeaanpak, snel meer huizen bouwen en pleit voor een Grondwettelijk Hof om wetgeving te toetsen aan de grondwet. Dat plan stond overigens ook in het regeerakkoord van het huidige kabinet.

Het verkiezingsprogramma van NSC komt in september, maar in de aanloop daarnaartoe heeft Omtzigt zijn principes en uitgangspunten alvast samengevat in een ‘basisdocument’, met voor Omtzigtkenners vertrouwde kritiek op de almacht van de ‘rekenmodellen’, het gebrek aan tegenmacht, het ondoorzichtige Nederlandse belastingstelsel, de uit de hand gelopen ‘akkoorden-politiek’.

Naast een beter bestuur streeft Omtzigt ook naar het tweestatusstelsel voor vluchtelingen en naar een ruimere ‘armoededefinitie’, waardoor niet langer 400.000 gezinnen in voedselnood verkeren. De ex-CDA’er wil ook af van allerlei fiscale douceurtjes voor vermogenden en bedrijven, en hij wil af van strenge uitkeringsregels, waardoor 10.000 gezinnen momenteel onder het officiële bestaansminimum zitten.

In het parlement stemt hij het vaakst mee met BBB en SGP. De oud-CDA’er verschilt duidelijk van rechtspopulistische partijen als PVV, Forum en JA21, maar óók van linkse oppositiepartijen als PvdA/GroenLinks. Toch is hij niet in één hokje te stoppen: naast de overeenkomsten met BBB zijn er op cruciale onderdelen grote verschillen. Zo meldde Omtzigt dat hij ‘niet in de Kamer is gegaan om de vleesindustrie te beschermen’.

Omtzigt in de Kamer. Beeld ANP

5. Wordt de partij een groot succes?

Een garantie op victorie bestaat niet in de politiek, al zien de peilingen er voor Omtzigt erg goed uit. Maar die prognoses zijn slechts een actuele thermometer, en zeggen niks over de toekomst. November is in campagnetermen nog een eeuwigheid ver weg.

Nog lang niet alle partijprogramma’s en kieslijsten zijn bekend, en daarnaast is er nog geen enkel inhoudelijk debat gevoerd, zei opiniepeiler Peter Kanne vorige week tegen het AD: “Het eerste reële beeld van de kiezersvoorkeuren hebben we pas als partijprogramma’s en (premiers-)kandidaten duidelijk zijn, later deze zomer. Een tweede serieus beeld is er na de eerste debatten.”

De komende tijd wordt duidelijk waar de partijen voor staan en wie ze kandideren. Dat kan een afhaakmoment zijn voor kiezers. Daarna moet het grote werk in de lijsttrekkersarena nog plaatsvinden, en daar is praktisch iedereen twee debatflaters verwijderd van een glijbaan omlaag. Maar twee verrassend goede optredens kunnen een lijsttrekker zo een duw omhoog geven.

Voor Omtzigt zelf wordt het ook spannend: een partij leiden betekent ook delegeren, organiseren en loslaten. Voor de zomer was hij nog herstellende van een burn-out. Zijn plichtsbesef, zijn grote werklust, en het lastig kunnen loslaten zitten de parlementariër straks mogelijk nog in de weg.