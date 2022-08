Plofkraak bij juwelier in Noord die al vaker doelwit was van criminelen: ‘Het is een trauma’

Verschillende panden aan het Buikslotermeerplein raakten zwaar beschadigd. Beeld Michel van Bergen/ANP

Omwonenden van het Buikslotermeerplein werden om 03.10 uur opgeschrikt door twee doffe klappen. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een grote ravage aan. Op de plek van de etalage is nu een groot gat te zien. Vrijdagochtend zijn medewerkers van de juwelier, een familiebedrijf, druk aan het werk om de ravage op te ruimen. In de winkel lijkt geen vitrinekast meer heel, maar het glas in de deur heeft de explosies wonderwel overleefd.

De familie wil niet veel kwijt over de plofkraak. “Het is een trauma,” stamelt de eigenaar in eerste instantie. Later wil hij wel ingaan op de vraag of er veel is meegenomen. Nog steeds aangeslagen zegt hij: “Ik denk het wel.” Of hij nog door wil gaan met de zaak, weet hij niet.

Overal glassplinters

Bij omliggende winkels zijn ook etalages en soms zelfs rolluiken gesneuveld. Terwijl het glasbedrijf buiten de schade opneemt, worden binnen de scherven opgeveegd. Bij de Tropische Toko Noord naast de juwelier moeten ze bijna al het eten weggooien. “De glassplinters zitten overal,” zegt de eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil.

De gevel van Juwelier Bektas is zwaar beschadigd door de plofkraak. Beeld Bart van Zoelen

Juwelier Bektas is al vaker doelwit geweest van overvallers. In mei werden twee medewerkers, naar verluidt de vader en zoon die eigenaar zijn van de juwelierszaak, op straat beroofd. Ze raakten daarbij gewond. Vorig jaar april werd het pand getroffen door een plofkraak. In 2013 en 2014 werd de juwelier ook op klaarlichte dag overvallen door gewapende mannen.

Klap vele malen heviger

Voor supermarkt ADL, die recht tegenover Bektas zit, wordt het al de derde keer in anderhalf jaar dat de ramen worden vervangen − na de vorige plofkraak begin vorig jaar en vorige maand, toen de winkel verouderde ruiten liet vervangen.

De klap was nu vele malen heviger dan vorig jaar, maakt eigenaar Salim Akyuz op uit de schade. Die viel toen nog mee met de ravage die hij nu bij elkaar veegt. Alle borden aan de gevel zijn bijvoorbeeld kapot, waardoor opeens de gevel van Halfords weer is blootgelegd, de winkelketen die hier jaren geleden zat.

Akyuz is vastbesloten morgen weer open te gaan. “We hadden net een mooie folderaanbieding deze week.” Hij heeft te doen met zijn overburen omdat het al de zoveelste keer is dat criminelen het op de juwelier hebben gemunt. “Misschien moeten ze nadenken en niet meer opengaan,” zegt Akyuz.

Honderd meter

Directe omwonenden zijn er niet in het winkelcentrum, zoals bij andere plofkraken in de stad dikwijls wel het geval was. Maar de explosies waren zelfs op 100 meter afstand te horen. “De flat trilde gewoon,” zegt Ton Picokrie (63). Zijn kleinzoon werd er wakker van. Zelf dacht hij meteen aan een plofkraak, maar dan op de geldautomaat om de hoek.

Ook hij heeft medelijden met de familie. “Echt sneu voor die mensen. Hoe vaak ze die juwelier al te grazen hebben genomen.”

De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden of om videobeelden te delen.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: