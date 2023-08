Nieuws

Plein in Amsterdam-West vernoemd naar zanger Maarten van Roozendaal

Een plein in Amsterdam-West wordt vernoemd naar de in 2013 overleden zanger en kleinkunstenaar Maarten van Roozendaal. De naam voor het pleintje aan de Tweede Kostverlorenkade is voorgedragen door muziekliefhebber en Amsterdammer Remco Boas.