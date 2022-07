Platform Ava komt op voor de belangen rondom abortus: ‘De stem van de mensen om wie het gaat’

Via het platform kunnen vrouwen met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen over anticonceptie en abortus. Beeld Getty Images/iStockphoto

Ava wil dat vrouwen betere toegang krijgen tot anticonceptie en abortus. Via het gratis platform kunnen leden – met een baarmoeder – met elkaar in contact komen om ervaringen te delen en mee te doen aan onderzoek. Voorzitter Eva de Goeij: “We vragen je wat je mist in de informatievoorziening rondom anticonceptie en abortus, wat je vindt van de informatie die je hebt gekregen bij de huisarts over anticonceptie of hoe je abortuservaring was. Met die informatie stappen we vervolgens naar de politiek en de medische wereld. Er is namelijk gewoon nog niet voldoende kennis.”

Ava ontstond uit een gemis van neurowetenschapper De Goeij (31). “Na mijn eigen abortus dacht ik: hoe kan het dat ik zo weinig weet over de abortuszorg? Hoe kan het dat als ik kranten lees en debatten volg, er allerlei artsenbelangen worden verdedigd, maar dat de mensen om wie het draait geen geïnstitutionaliseerde stem hebben? Met Ava willen we die stem zijn.”

Sociale barrière

De Goeij zet zich al langer in voor de keuzevrijheid rondom abortus. Zo zette ze verschillende campagnes op en deed ze wetenschappelijk onderzoek naar de abortuszorg in Nederland. Ook speelde ze een rol in de afschaffing van de verplichte bedenktijd bij abortus. Volgens haar spreken steeds meer mensen zich uit over hun abortus en over anticonceptie, maar is dat nog altijd niet genoeg. “Er is nog een te grote sociale barrière in Nederland. En die willen we doorbreken.”

Voor de informatie op de website werkt de organisatie samen met organisaties als het Nederlands Genootschap van Abortusartsen, Rutgers, Fiom en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. “We brengen de informatie op een menselijke manier en afgestemd op de vragen die we krijgen.” Op de website vind je bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat je kunt doen als je ongewenst zwanger bent geraakt.