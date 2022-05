Plannen voor nachtclubs blijven op de plank liggen: gemeentelijke panden niet geschikt

De Britse technolegende Carl Cox tijdens een optreden in De Marktkantine in 2019. Beeld Tim Buiting

De Amsterdamse wethouder inventariseerde na vragen van D66 of er binnen Gemeentelijk Vastgoed geschikte ruimtes zijn voor nachtcultuur. Dat deed ze mede naar aanleiding van de sluiting van de Marktkantine, dat ondanks protest op 1 juni het historische Marcantigebouw aan de Jan van Galenstraat moet verlaten.

Meliani ziet een toenemende vraag naar beschikbare panden voor de nachtcultuur. Een aantal locaties in de stad moet sluiten en veel nieuwe initiatieven zijn op zoek naar een passende locatie. Een zoektocht naar geschikte locaties in Amsterdam heeft echter weinig opgeleverd, schrijft Meliani.

Vluchtelingen

Mochten er toch gemeentelijke panden vrijkomen, dan houdt Amsterdam die sinds de oorlog in Oekraïne bovendien in eerste instantie vrij om te beoordelen of die geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen of andere voorzieningen.

Meliani wijst in de brief op andere initiatieven die wel hebben bijgedragen aan de nachtcultuur. Gesprekken met projectontwikkelaars en stadsdelen hebben plannen opgeleverd voor Club Europa in de Halve Maansteeg, een cultureel centrum van Super Sexyland World bij metrostation Noord en clubs en evenementen rond station Sloterdijk.

Meliani doet een ‘blijvende oproep aan de particuliere sector om geschikte ruimtes te melden voor het grote aantal mooie initiatieven dat op de plank blijft liggen.’