Planbureau: klimaat- en energiebeleid kost 3 miljard per jaar

Windturbines in het offshore windpark Egmond aan Zee. Beeld ANP

De kosten van het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord werden door PBL eerder becijferd op bijna 2 miljard per jaar. In een nieuw onderzoek dat vrijdag verscheen, heeft PBL zich gebogen over het in 2013 afgesproken Energieakkoord en de kosten daarvan.

Daaruit blijkt dat als gevolg van dit Energieakkoord de jaarlijkse kosten van het klimaatbeleid 1 miljard hoger uitvallen. In totaal komt het prijskaartje van het Energieakkoord tot 2050 uit op 52 miljard.

Windparken op zee

Of dat veel is? PBL houdt het erop dat het gaat om 0,1 procent van het Bruto Binnenlands Product.

Met het Klimaatakkoord wil het kabinet de CO2-uitstoot tot 2030 met 49 procent terugdringen. Het Energieakkoord moest het aandeel duurzame energie in Nederland snel opkrikken naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023.

Uit het Energieakkoord komen onder meer de windparken op zee voort, die de afgelopen jaren snel goedkoper zijn geworden. Maar onderdeel van de plannen was ook de nu fel bekritiseerde bijstook van biomassa in kolencentrales. PBL heeft becijferd dat van de 52 miljard 12,9 miljard voor rekening komt van biomassa.

Het Energieakkoord heeft een looptijd tot 2023, maar PBL rekent ook de kosten mee om de doelstellingen daarna vast te houden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van de windmolens die aan het einde van hun technische levensduur komen.

Leereffecten

Die kosten op de lange termijn zullen stukken lager uitvallen dan de afgelopen jaren, verwacht PBL. De onderzoekers spreken van ‘leereffecten’. Technologie zoals windparken op zee die nu nog miljarden kost, zullen wereldwijd goedkoper of efficiënter worden door het voortschrijden van de techniek. Daaraan zullen de Nederlandse investeringen ook een bijdrage leveren, schrijft PBL. Verder verwacht PBL dat de prijzen van fossiele energie in de toekomst hoger oplopen, waardoor duurzame energie relatief goedkoper wordt.