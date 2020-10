Plan voor 300 voetbalvelden aan zonnepanelen langs landingsbanen Schiphol

Schiphol zegt ‘open te staan voor de grootschalige aanleg van zonnepanelen’. Beeld ANP

In totaal zou er 300 hectare − 300 voetbalvelden groot − aan zonnepanelen op de luchthaven kunnen verrijzen, met name naast de start- en landingsbanen. Dat geldt ook voor tientallen hectare op daken van luchthavengebouwen of bij parkeerplaatsen.

Aan het zonneplan wordt momenteel gewerkt door de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. “In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 regio’s plannen moeten maken voor duurzame energie,” legt GroenLinks-gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland (klimaat & energie) uit. Voor heel Nederland betreft het 35 Terrawatt-uur. De opdracht zou voor 2030 gerealiseerd moeten zijn. “Als Noord-Holland denken wij circa zeven Terrawatt-uur voor onze rekening te kunnen nemen. Dat is behoorlijk wat, maar onze provincie telt veel inwoners die bovendien veel energie gebruiken. Voor bedrijven geldt hetzelfde.”

Veel ruimte

Dat Haarlemmermeer potentiële zoeklocatie is, ligt voor de hand: de gemeente is uitgestrekt en kent veel landelijk gebied, dat niet beschermd is. Voor Schiphol geldt hetzelfde. Het terrein van de luchthaven is weids, bestaat rondom de start- en landingsbanen vooral uit weilanden. “Wij hebben nu eenmaal veel ruimte,” erkent VVD-wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer (luchthavenzaken, energietransitie en financiën). Hij is bereid met de provincie samen te werken. “Alleen moet dat wel in samenspraak met onze inwoners en de gemeenteraad gebeuren, er moet voldoende draagvlak zijn.”

Het afgelopen jaar konden burgers van Haarlemmermeer suggesties doen en meepraten over mogelijke locaties voor zonnepanelen en ook windmolens. “Heel veel mensen kiezen voor het gebied rond de landingsbanen,” zegt Nobel. “We willen voorkomen dat het polderlandschap in onze gemeente aangetast wordt.” Hij beklemtoont dat de meeste inwoners positief tegenover zonne-energie staan. “In Haarlemmermeer hebben gemiddeld twee keer zoveel mensen zonnepanelen op hun dak liggen dan elders in Nederland.”

Meedenken

Schiphol staat positief tegenover het idee en zegt ‘open te staan voor de grootschalige aanleg van zonnepanelen’. Volgens een woordvoerder is de luchthaven bereid mee te denken met de gemeente. “We hebben inmiddels een aantal aandachtspunten aangereikt, waaronder de veiligheid.”

Bedoeling is verder dat op de daken van luchthavengebouwen op Schiphol eveneens veel panelen komen. Dat gebeurde al met parkeergarage P3, waar zesduizend panelen op het dak liggen. “Boeren in de omgeving kunnen verder bijvoorbeeld panelen plaatsen op de daken van hun schuren,” zegt wethouder Nobel.

Provincie en gemeente willen dat de plannen volgend jaar concreter uitgewerkt zijn, de jaren erna kunnen ze vervolgens gerealiseerd worden. Waar er binnen Haarlemmermeer volop ruimte voor zonnestroom is, geldt dat minder voor windenergie. De aanvliegroutes boven Schiphol maken enorme turbines onmogelijk. Helemaal gespaard kunnen de polders bij Schiphol overigens wellicht niet worden. Haarlemmermeer dient mogelijk vijftien windturbines te plaatsen. Nobel: “Dat moet in het zuidelijke poldergebied. In de rest van de polder of bij Schiphol kan dat vanwege de aanvliegroutes uiteraard niet.”

Beschermd landschap

Ook in de rest van Noord-Holland is gekeken naar ruimte voor zonnepanelen en windmolens, zegt provinciebestuurder Stigter. “Neem het Noordzeekanaal-gebied of de Kop van Noord-Holland.” Tegelijk zijn veel gebieden bij voorbaat uitgesloten, omdat ze als beschermd landschap zijn aangemerkt. “Dat is onder meer het geval in Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek.”

Dat VVD en GroenLinks gebroederlijk samenwerken op het gebied van duurzame energie is minder vreemd dan het lijkt, zeggen Nobel en Stigter. Nobel beklemtoont dat de VVD als regeringspartij mede-verantwoordelijk is voor de komst van alle duurzame energie op land. Stigter wijst er op dat zijn partij, GroenLinks, en de VVD samen in het college van Noord-Holland zitten. “Die samenwerking verloopt prima.” Hij vult aan dat het echt niet alleen meer om een betere wereld gaat. “Groene energie is steeds meer een businessmodel, er is ook steeds minder subsidie nodig.”