Plan verzekeraars: iedereen vanaf 2025 verzekerd tegen grote overstroming

Ook in het Limburgse Venlo trad de Maas buiten haar oevers in juli 2021. Beeld Joris van Gennip

Wanneer een grote rivier buiten de dijken treedt of een zeewering het begeeft, kunnen mensen bij schade niet aankloppen bij hun verzekering. Zij zijn voor compensatie aangewezen op de overheid. De verzekeraars willen dat dit verandert, en dat zij voortaan de aangewezen partij zijn na een overstroming.

Eerdere pogingen om tot een uniforme overstromingsverzekering te komen strandden op bezwaren vanuit Den Haag. De sector heeft er echter vertrouwen in dat het hoogwater van 2021 ‘politiek momentum’ heeft gecreëerd. “Je merkt echt dat de interesse toeneemt,” zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. “De situatie in Limburg was een echte eyeopener. Ook politici zien dat dit beter moet worden geregeld.’’

Met de schade blijven zitten

Veel Limburgers wisten in juli 2021, toen het heuvelland in een kolkend dal veranderde, niet precies of en hoe ze verzekerd waren tegen de schade. De realiteit bleek niet altijd geruststellend. De schade aan gebouwen en inboedels was enorm – per huishouden gemiddeld een halve ton.

Om te voorkomen dat mensen zwaar in de penarie kwamen, toonden verzekeraars zich coulant. De rijksoverheid haalde bovendien een speciale compensatieregeling van stal, die formeel gezien niet bedoeld was voor een ramp van dit type. Maar, zoals premier Mark Rutte het omschreef: “We staan schouder aan schouder.”

Wie in Valkenburg aan de Geul enkel dankbaarheid en tevredenheid verwacht, komt echter bedrogen uit. Burgemeester Daan Prevoo oogt eerder gefrustreerd, zittend in zijn werkkamer in het stadhuis. Vooral de opstelling van de landelijke overheid zorgt voor irritatie.

“In plaats van gewoon de schade te vergoeden, moet bij ieder schadegeval bewezen worden dat het echt door de overstroming kwam. Veel mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn, of ze krijgen maar een deel vergoed. Kijk, niemand heeft gevraagd om een dergelijke natuurramp. Waarom moeten mensen dan achteraf met de ellende blijven zitten?”

Je kunt er tegenin brengen dat de mensen in Limburg zich hadden kunnen verzekeren. Maar, zegt de burgemeester: “Verzekerbaar? Mensen hielden misschien rekening met 15 of 20 cm water. Dit was bijna 2 meter! Dat had niemand voorspeld.”

Hoogste versnelling

De discussie legt één ding in elk geval feilloos bloot: de afwikkeling van een overstroming is in Nederland niet goed geregeld. Dat moet anders, vindt Prevoo. “De overheid moet haar beleid in de hoogste versnelling aanpassen. Mensen moeten niet met een restrisico blijven zitten.”

Ook bij het Verbond van Verzekeraars zagen ze in de Limburgse situatie hét bewijs dat het huidige stelsel niet goed functioneert. “Voor mensen in Limburg was het gewoon heel onduidelijk,” zegt directeur Geeke Feiter. “Wat was wel verzekerd, wat niet? Waarvoor moesten ze naar de verzekeraar, waarvoor naar de overheid?”

Dat het zo ingewikkeld is, heeft ook te maken met de manier waarop verzekering van waterschade in Nederland geregeld is. Of schade verzekerbaar is, hangt af van de oorsprong van de overstroming. Als de overstroming het gevolg is van lokale neerslag, of door een incident bij een kanaal, beekje of kleine rivier, is verzekeren mogelijk. Als de schade veroorzaakt wordt door water dat afkomstig is van de zee, een rivier of een groot binnenwater, is die niet verzekerbaar.

Inwoners ruimen puin na de wateroverlast in Valkenburg aan de Geul in juli 2021. Beeld ANP

Dat onderscheid vindt zijn oorsprong bij de watersnoodramp van 1953. De schade was destijds zó groot, dat die nooit door verzekeraars gedragen kon worden. Daarom werd de overheid bij dit soort grote rampen de partij die de schade moest vergoeden. Dit regeling ging gelden voor schade veroorzaakt door problemen bij de zogenoemde primaire keringen: bijvoorbeeld grote rivierdijken en zeekeringen.

De overstroming in Limburg werd niet veroorzaakt door een primaire kering, maar kwam van de Geul, een beek. De overheid had hier dus geen formele taak tot compensatie. Volgens burgemeester Prevoo moet er een einde komen aan deze tweedeling. “Klimaatverandering gaat verder, dat lieten de overstromingen bij ons zien. Ook wie niet achter een primaire kering woont, loopt risico. Deze mensen moeten net zo goed beschermd worden.”

Waar Prevoo een grotere rol voor de overheid wil, maken verzekeraars graag zélf een einde aan de onduidelijkheid. “Mensen in Limburg hadden geen flauw benul,” zei een woordvoerder van verzekeraar De Vereende onlangs. “Ze dachten dat ze verzekerd waren, en vroegen zich helemaal niet af waar het water vandaan kwam. Primaire en secundaire keringen, dat zegt ze helemaal niks.”

Veel stress

Met lede ogen zagen verzekeraars aan hoe het contact met de overheid Limburgers ‘veel stress’ bezorgde. “Door het ontbreken van een goed afhandelingsproces zag je vertraging en frustratie, en omdat het lang duurde was er ook gevolgschade,” aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Dus gooit de sector het nu over een heel andere boeg. Vanaf 1 januari 2025 moeten Nederlanders zich kunnen verzekeren tegen elke overstroming, wat de oorzaak ook is. Zoals Geeke Feiter het omschrijft: “De verzekeringsdeltawerken zijn nog niet af. Het laatste stukje, de primaire keringen, zijn nog niet verzekerbaar. Dat moet veranderen.”

Het zou een gigantische omslag zijn, mét consequenties. Allereerst voor de consument. “Natuurlijk heeft het invloed op de verzekeringspremie,” zegt een woordvoerder van het verbond. “Maar het voordeel is dat mensen weten waar ze aan toe zijn. De overheid bepaalt nu achteraf welke schade vergoed wordt. Dat levert een heel onzekere situatie op.”

14 miljard

Ook voor de verzekeraars is het een grote verandering. Een schatting leert dat bij een overstroming bij de primaire keringen een schadebedrag tot 14 miljard euro kan ontstaan. “Voor individuele verzekeraars is dat nog steeds een veel te groot bedrag. Dit is alleen op te vangen als we samenwerken, en risico’s afdekken op de internationale markt,” zegt een woordvoerder van het Verbond. De verzekeraars willen daarvoor een vehikel opzetten waaraan ook de overheid meedoet. Over de invulling moet nog worden gesproken.

Om te onderzoeken hoe risico’s (en dus premiedruk) per woonomgeving verschillen, onderzocht Royal Haskoning de situatie rond Harlingen. Het noordelijke deel van die streek ligt lager, daar zullen de schades bij een overstroming dus hoger zijn. De conclusie van de studie was dat er qua premie tussen beide delen een redelijk heldere scheiding te maken valt.

“Je wilt niet dat alleen mensen die een groot risico lopen zich verzekeren, dan wordt de premie ontzettend hoog,” zegt een woordvoerder van het verbond. “Een verplichting om je te verzekeren? Dat kan een optie zijn, ja.”