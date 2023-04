Plan tegen ‘verengelsing’ onderwijs: internationale studenten moeten Nederlands leren

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld ANP/Ramon van Flymen

Met dat plan tegen de verengelsing van het onderwijs komt het kabinet vrijdag. Volgens minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs vergroot een betere beheersing van het Nederlands de kansen op de arbeidsmarkt. Hij wil dat studenten na hun studie niet allemaal vertrekken, maar ook in ons land aan de slag gaan.

De nieuwe taalmaatregelen komen in een wetsvoorstel van Dijkgraaf te staan. Daarin wordt vastgelegd dat Nederlands de hoofdtaal is en andere talen, zoals Engels, de uitzondering vormen.

De afgelopen jaren kwam er veel kritiek op universiteiten en hogescholen, die steeds vaker opleidingen alleen in het Engels aanboden om internationale studenten te trekken. Een eerder wetsvoorstel, dat opleidingen opdroeg om de noodzakelijkheid aan te tonen van een wisseling van de voertaal van Nederlands naar Engels, gaat de prullenbak in.

Het aantal internationale studenten in Nederland stijgt al jaren. Afgelopen studiejaar waren dat er 115.000, drieënhalf keer meer dan in collegejaar 2005-2006. Dat zorgt voor steeds meer problemen: er zijn niet genoeg studentenkamers, de werkdruk voor docenten wordt hoger en Nederlandse studenten die zich aanmelden voor een opleiding vissen steeds vaker achter het net, omdat de toestroom uit het buitenland groot is.

Regie

De Tweede Kamer roept al langer om maatregelen, maar minister Dijkgraaf stelde een plan van aanpak telkens uit. Ook nu wordt hij in zijn Kamerbrief niet heel concreet. Hij schrijft dat hij ‘centrale regie’ wil introduceren bij de internationalisering van het onderwijs, maar hoe die regie eruit komt te zien moet nog worden uitgewerkt. De nieuwe wet met taalmaatregelen gaat ook pas op z’n vroegst september 2024 in.

Wel komt hij met twee maatregelen die populaire Engelstalige opleidingen nu al kunnen inzetten bij te veel animo uit het buitenland. Dan kan een opleiding met een numerus fixus bepalen hoeveel buitenlandse studenten er maximaal kunnen worden toegelaten om te zorgen dat de opleiding toegankelijk blijft voor Nederlandse studenten. Als een opleiding plots heel veel studenten van buiten Europa trekt, kan een universiteit of hogeschool op de rem trappen door nieuwe studenten uit bijvoorbeeld China of Bangladesh te weren. Studenten uit Europa kunnen vanwege afspraken niet worden geweigerd.