Plan: extra bedden, personeel en ambulances voor acute coronazorg

De opvang van toekomstige coronapatiënten, al dan niet in piekperiodes, mag niet meer ten koste gaan van de reguliere zorg, staat in het ‘Opschalingsplan Covid-19' van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Dat is vanmiddag door zorgminister Van Rijn in ontvangst genomen.



Daarom moet het verloop van de pandemie voortaan nauwkeurig in de gaten worden gehouden, luidt een belangrijke aanbeveling. Alleen dan is het mogelijk via regionale en landelijke coördinatiecentra tijdig en gedoseerd maatregelen te nemen. Met als doel: altijd voldoende gewone én coronazorg; lokaal, regionaal, landelijk of per sector.



Nederland moet, volgens de partijen betrokken bij de acute zorg, voor lange tijd rekenen op extra zorg voor coronapatiënten. Dit vraagt ten eerste om een structurele uitbreiding van de ic-capaciteit naar 1350 bedden (nu 1150 plekken). En bij een toename van het aantal patiënten moeten ‘snel en flexibel’ 1700 IC-bedden vrijgemaakt kunnen worden.

‘Gewone’ patiënten worden niet vergeten

Ook de ‘gewone’ patiënten worden niet vergeten. Dus is een uitbreiding van de klinische capaciteit met ruim 1300 bedden noodzakelijk om een nieuwe golf van coronapatiënten te kunnen opnemen, zodat de reguliere zorg gewoon door kan gaan. Ziekenhuizen en regio’s moeten in de zomerperiode aan de slag om deze capaciteit te creëren.

Tijdens een nieuwe golf is het van belang dat er genoeg zorgpersoneel is. De grootste uitdaging volgens het rapport is het vinden en houden van voldoende ic-verpleegkundigen. Tegelijk kan worden gewerkt met voormalige (ic-)verpleegkundigen, verpleegkundigen van andere afdelingen en ondersteunend personeel. Deze mensen krijgen daarvoor dan een training.

Als de ic-zorg zo‘n oppepper krijgt, is het ook belangrijk dat patiënten naar het ziekenhuis en tussen ziekenhuizen worden vervoerd. Dus is volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg extra ambulancecapaciteit essentieel. Bij een tweede golf zijn naar schatting zeven extra ambulances nodig die specifiek zijn ontworpen voor het vervoer van intensive care-patiënten.

Daarnaast zullen 25 ambulances ingericht moeten worden voor begeleid ic-transport. Tot slot wordt gerekend met de inzet van één extra Mobiel Medisch Team (bestaande uit drie mensen, inzetbaar om snel medische bijstand te verlenen) per beschikbare traumahelikopter.

Heel ambitieus

De partijen in de acute zorg benadrukken in het rapport dat de voorgestelde maatregelen, met name het opleiden van personeel, tijd kosten. Ze vinden het streven van het kabinet om al in het najaar 1350 ic-bedden op vaste basis beschikbaar te hebben en snelle opschaling naar 1700 bedden tegen die tijd ook mogelijk te maken, ‘heel ambitieus'.

Het advies aan de minister voor Medische zorg luidt om de uitbreiding van de zorgcapaciteit deels te betalen via de ‘beschikbaarheidsbijdrage’. Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt al bekostigd via deze subsidie, maar ic-voorzieningen nog niet. Zorgverzekeraars betalen niet mee aan deze steun, die bestaat uit een pot van 2,5 miljard euro.

Het uitwerken van de bekostiging van de overige onderdelen (vervoer, opleiding, coördinatie, opname in Duitsland, zorg thuis of revalidatie) en de doorrekening zullen snel volgen.