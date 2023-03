Placebo of echt? Waarom deze Amerikaanse behandeling bij hersenschuddingen hier (nog) niet wordt vergoed

‘We zijn bekend in Nederland door succes van Nederlandse patiënten’

Neurowetenschapper Alina Fong, oprichter van Cognitive FX (CFX), gaf 23 maart een lezing in Amsterdam. In De Thomas (Zuid) had ze ook contact met patiënten die mogelijk naar de kliniek in Utah afreizen voor behandeling. Al een kleine 700 Nederlanders vonden hun weg naar CFX. Daarmee vormen Nederlanders na Amerikanen de grootste groep patiënten van CFX. “De bekendheid in Nederland begon met het succesverhaal van Eva Krook dat online kwam,” zegt Fong. “Dat vormde aanleiding voor publicaties in journalistieke media.”

Het relatief hoge aantal hersenschuddingen in Nederland als gevolg van de vele fietsers zonder helm zou eveneens meespelen, aldus Fong. Ook in de Verenigde Staten maakt CFX geen deel uit van de volledig verzekerde zorg. Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden wel een gedeelte van de behandeling. “De gemiddelde patiënt die in Utah komt, kampt al drie jaar met symptomen en is wanhopig,” zegt Fong. “We garanderen geen verbetering, maar wijzen erop dat acht op de tien behandelde patiënten vinden dat hun toestand is verbeterd. We behandelen de laatste tijd ook veel mensen met long covid en cognitieve klachten.”

In Nederland komen klinieken op die werken op soortgelijke wijze als CFX, zoals Sensori in Amsterdam. Enerzijds vleit dat Fong. “Er zijn veel patiënten, dus er is veel werk te doen. Maar bij ons werken zeventig mensen. We hebben een uitgebreid behandelteam met bijvoorbeeld ergotherapeuten, MRI-specialisten en fysiotherapeuten. Dat is voor weinig andere praktijken weggelegd.”