Pinnen op veel plekken weer mogelijk na storing

Giraal betalen gaat even niet. Beeld Getty Images

Op de site allestoringen.nl is net na 15.00 uur een duidelijke piek te zien in het aantal meldingen van problemen met pinnen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de storing.

De Betaalvereniging Nederland, een koepelorganisatie van banken en andere bedrijven die een deel van het betalingsverkeer regelen, heeft geen signalen gekregen van problemen bij haar leden. Een woordvoerder van KPN zag ook geen aanwijzingen voor problemen bij de telecomprovider. “De dienstverlening bij ons loopt goed.”

