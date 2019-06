Pinksterweekend eindigt nat, mogelijk met onweer

Toeristen en Amsterdammers in de regen. Beeld ANP

Dat is de voorspelling van Diana Woei, weervrouw bij Weerplaza. Maandag is er in het hele land kans op buien, stelt Woei. Mogelijk mét onweer. “Een vlak lagedrukgebied bepaalt maandag het weer in ons land. Wolken en enkele buien trekken langzaam van zuid naar noord over ons land,” aldus Woei.

Soms is het een tijdje droog. Vooral in de vroege ochtend, eind van de middag en in de avond komen er enkele buien voor. Met maxima van 18 tot 23 graden is het wel aangenaam warm.