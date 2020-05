Pinksteren begint warm en eindigt zomers

Beeld ANP

Dat meldt Weeronline. In de loop van de week volgt mogelijk een weeromslag en neemt de kans op koeler weer met buien toe.

Op eerste pinksterdag schijnt de zon, blijft het droog, en met temperaturen van 20 tot 24 graden is het warmer dan normaal. Op pinkstermaandag is het nog warmer en zonniger. In het zuiden lijkt het volop zomer met op veel plaatsen 26 à 27 graden. Lokaal kan de temperatuur stijgen tot 28 graden. De zon is met zonkracht 7 feller, wat betekent dat een onbeschermde huid al na 15 minuten blootstelling aan zon kan verbranden.

Dinsdag en woensdag wordt het volgens Weeronline nog warmer. Op veel plekken wordt het 25 tot 27 graden en in het zuidoosten kan het zelfs 29 graden worden. Op de Wadden is het wat koeler, met 21 graden.

Vanaf donderdag is de verwachting onzeker. Mogelijk houdt het zomerse weer nog een paar dagen aan, maar volgens Weeronline is de kans groter dat er een periode met koel en wisselvallig weer aanbreekt.