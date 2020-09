Pinkpopdirecteur Jan Smeets neemt afscheid na 50 jaar

“Hou er rekening mee dat je mij te pas en te onpas tegenkomt”, zegt de 75-jarige Smeets, die als adviseur betrokken blijft bij het Limburgse festival. “Want dat moet wel leuk blijven.”

In de video blikt Smeets terug op “vijftig schitterende jaren met heel veel grote groepen, goede groepen en met een geweldige productie op een geweldig terrein dat Megaland heet”. Vanwege de coronacrisis ging Pinkpop dit jaar niet door en dat gaf de oud-festivaldirecteur de tijd om na te denken over zijn toekomst. “Ik heb het vijftig jaar met veel passie gedaan en nu is het tijd om het stokje over te dragen”, zegt Smeets, die al langer gezondheidsklachten heeft.

Trots

De 50e editie van Pinkpop, de laatste van Smeets als festivaldirecteur, werd vorig jaar groots gevierd. Zo kwam er een speciale munt en ligt er een Pinkpop-jubileumtegel op een perron bij het station van Landgraaf. Ook Smeets werd in het zonnetje gezet. Hij werd bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ontving de Buma Gouden Harp en kreeg een borstbeeld bij het festivalterrein.

“Ik ben ongelofelijk trots op al die mensen die geweest zijn. 2,8 miljoen, zeg maar 3 miljoen. Daar horen bij natuurlijk de 7000 medewerkers die het allemaal mogelijk gemaakt hebben. De leveranciers, 150 ongeveer dat zijn er nogal wat. En niet te vergeten de Pinkpop baby’s. Het is een geweldige periode geweest die vijftig jaar geduurd heeft. Ik kan veel zeggen, veel praten, veel herinneringen oproepen, maar het zij zo. Daarom hoop ik dat iedereen er is op de 51e Pinkpop in het jaar 2021.”