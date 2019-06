Pijnlijke onthulling bij P.C. Hooftprijs voor Marga Minco

Schrijfster Marga Minco Beeld ANP Kippa

De schrijfster schreef in 1957 het verhaal Het Adres, geïnspireerd op deze geschiedenis. Ze noemde de familie daarin niet bij de echte naam.

De onthulling over de familie Dorleijn blijkt uit een uitgave die dinsdag is verschenen ter gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooftprijs 2019 voor verhalend proza aan Marga Minco. De prijs werd in januari uitgereikt bij de laureate thuis in Amsterdam.

In december 2018 kwam de pijnlijke relatie tussen de familie van Gillis Dorleijn en Minco aan het licht, zo schrijft Minco’s dochter Jessica Voeten in een reconstructie die in de uitgave is opgenomen. Voeten werd benaderd door de ambtelijk secretaris van de P.C. Hooftprijs. Hij legde uit dat de bestuursvoorzitter van de stichting P.C. Hooftprijs het heuglijke nieuws van de oeuvreprijs telefonisch aan haar 98-jarige moeder zou mededelen.

Voeten vertelde dat tegen haar moeder. ‘Na haar eerste, ongelovige reactie bij het horen van de naam reageert mijn moeder beslist. Ze denkt enige tijd na en zegt dat het misschien, ook voor hem, toch een beter idee is als iemand anders haar op 10 december belt,’ schrijft Voeten. Ook zei ze: ‘Hij kan er niets aan doen.’

Beschaamd

Na de oorlog heeft Minco geprobeerd de spullen van haar familie terug te krijgen die door een gezin in Amersfoort in bewaring waren genomen. Het ging om serviezen, glaswerk, zilveren lepeltjes en een olieverfschilderij.

Ook Dorleijn, die pas bij de voordracht van de P.C. Hooftprijs 2019 werd geconfronteerd met de geschiedenis, reageert in de uitgave. Hij en de andere kleinkinderen voelen zich ‘beschaamd’. ‘Zij en ik zijn er bijzonder door ontsteld en zullen er alles aan doen na te gaan wat er nog aan eigendommen aanwezig is. We beseffen dat we daarmee niets goed kunnen maken. We kenden allen het verhaal, maar niet de specifieke, onverkwikkelijke geschiedenis, die plaatsvond vóór ieder van ons geboren was, maar die na driekwart eeuw ons pijnlijk heeft geraakt en ons in feite sprakeloos maakt.’