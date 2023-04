Pijnlijk einde Bos en Lommermarkt: ‘Gemeente wilde rijkere doelgroep aanspreken, maar dat werkt niet’

De Bos en Lommermarkt moet stoppen vanwege de tanende kraambezetting en uitblijvende bezoekers. Marktkooplieden zijn ontevreden over het plotse besluit. ‘Hoe moet ik binnen drie weken een nieuwe plek vinden?’

Of de koppen eraf moeten? Visboer Kevin van Soest (29) houdt vijf makrelen omhoog en kijkt vanuit zijn kraam op de Bos en Lommermarkt vragend naar zijn klant. “U kunt het ook in het Turks zeggen, hoor.” Binnen twee minuten zijn de vissen naar wens schoongemaakt.

Van Soest spreekt Turks, Marokkaans en Chinees. Allemaal geleerd op de markt, waar hij al jaren werkt voor zijn familiebedrijf. “Iedereen kan bij ons terecht,” zegt hij. “De markt verbindt. Daarom komen veel mensen bij ons terug.”

De vaste klanten uit Bos en Lommer zullen binnenkort echter een nieuwe vishandel moeten vinden. De markt – die sinds 2021 op woensdag en zaterdag langs de Bos en Lommerweg staat – is er vanaf 1 mei alleen op woensdag en verdwijnt vanaf 1 november helemaal. Als de situatie de komende maanden verder verslechtert, wordt de markt mogelijk eerder opgeheven.

Achteruitlopende bezetting

“Het hing natuurlijk in de lucht,” zegt marktkoopman John Lourens (34). Hij staat achter stapels pantoffels, pyjama’s en jurken, die voor stuntprijzen van maximaal vijf euro worden verkocht. “Maar het komt nu toch wel abrupt. Binnen drie weken een nieuwe plek vinden voor de zaterdag is eigenlijk geen doen; ik zit helemaal vast.”

In 2021 werd de markt op het Bos en Lommerplein opgeheven vanwege de achteruitlopende bezettingsgraad. Er kwam een nieuwe markt, iets verderop langs de Bos en Lommerweg. Daar zou meer rekening gehouden worden met verschillende prijsklassen en worden gezorgd voor een uitgebreider aanbod.

Van dat laatste is weinig over. Waar de markt twee jaar geleden begon met meer dan twintig kramen, staan er nu nog vijf: twee groente- en fruitkramen, een vishandel, een Vietnamese eetkraam en een bloemenstal. “Het is amper meer een markt te noemen,” zegt een winkelende vrouw.

Zooitje

Bij de groentekraam staat Rie Ravenhorst (82), ze gooit wat tomaten in haar boodschappentrolley. “Het is toch wat,” zegt ze. “De kaasboer is er al een paar weken niet meer en kaas uit de winkel vind ik helemaal niks.” Ze gaat elke woensdag en zaterdag naar de markt. “Maar als mensen het zonde vinden dat ie weggaat, zeg ik: jullie moeten zélf meer komen.”

Volgens marktkoopman Lourens zit daar het probleem. “De gemeente wilde hier een nieuwe rijkere doelgroep aantrekken,” zegt hij. “Maar dat werkt gewoon niet in deze buurt.”

De viskraam van Van Soest loopt goed. “Maar als het regent, staan wij hier alleen met de loempiakraam,” zegt hij. “We hadden gehoopt dat de gemeente met een oplossing zou komen, maar het marktbureau is een zooitje. En vind zelf maar eens een andere plek, dat is geen doen.”

Er heerst al langere tijd onvrede op de Amsterdamse markten. In maart stelde de ombudsman in een rapport dat de Amsterdamse gemeente onbetrouwbaar en respectloos omgaat met marktkooplieden. “Het marktwezen doet z’n best,” vindt Lourens. “Maar de menselijke maat bij de gemeente moet terug.”

Sociale contacten

Uitwijken naar de markt op Plein ’40-’45 kan, maar is voor de meeste marktkooplieden niet erg aantrekkelijk. “Mijn hart ligt hier,” zegt Lourens, die eerder vijftien jaar op het Bos en Lommerplein stond. “Niet alleen omdat ik mijn brood moet verdienen, maar ook vanwege de verbinding met de buurt: dat is echt onbetaalbaar.”

Am Ly (73), van de Vietnamese eetkraam, is het daarmee eens. “Ik werk hier al achttien jaar en ken iedereen,” zegt ze. Nadat de markt op het Bos en Lommerplein stopte, nam Ly er noodgedwongen een parttimebaan bij in een fabriek. “Zwaar werk hoor! Mijn contract daar is bijna afgelopen. Ik hoop dat de gemeente mij een vaste standplaats in deze buurt geeft.”

Volgens de marktkooplieden is de steun van bezoekers in ieder geval groot. Bij de kledingkraam graait een vrouw door een stapel shirts en vraagt de kooplieden hoe het gaat. Lourens steekt twee duimen op. “We blijven strijdbaar,” zegt hij.

