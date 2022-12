Pietje Bell opeens voor 12+: nieuwe leeftijdskeuring zorgt voor onrust

Quinten Schram als Pietje Bell. Beeld ANP Kippa

De familiefilm, over een Rotterdams straatschoffie dat avonturen beleeft, was in 2002 met bijna een miljoen bezoekers een grote bioscoophit. De film trok vooral kinderen. Maar aan de hand van de huidige richtlijnen voldoet de oorspronkelijke classificatie van geschikt voor alle leeftijden niet meer, aldus Kijkwijzer.

Volgens recente klachten hebben jonge kinderen nachtmerries gekregen van de scènes waarin geweld tegen kinderen te zien is. Goedgekeurd voor kijkers van 12 jaar en ouder is dezelfde keuring die recente actiefilms als No Time To Die en Spider-Man kregen.

“De keuring in 2002 was alle leeftijden. Maar de samenleving en de kennis over wat beelden voor invloed op kinderen hebben verandert,” legt directeur Tiffany van Stormbroek van NICAM, de organisatie waar Kijkwijzer onder valt, uit.

Gevolgen

Pietje Bell wordt op 31 december uitgezonden door de NPO, zoals meestal in de kerstvakantie. Maar of de film zonder aanpassingen nog in het jeugdblok mag worden vertoond, is onduidelijk.

Producent Dave Schram onderzoekt op zijn beurt of hij juridische stappen kan ondernemen tegen Kijkwijzer. Schram vindt het ‘totaal absurd’ dat Kijkwijzer de keuring heeft aangepast zonder overleg of uitleg. Ook stelt hij dat cast en crew nu inkomsten mislopen, omdat zij nog steeds vergoedingen ontvangen op basis van het aantal keer dat de film wordt bekeken op televisie of streamingdiensten. De aangepaste keuring betekent volgens Schram dat de doelgroep de film niet meer mag zien.

‘Totaal geschift’

Op social media deden verschillende mensen hun beklag over de nieuwe leeftijdskeuring. Zo wordt Kijkwijzer door Dick Maas bestempeld als ‘ totaal geschift’ en ook Martin Koolhoven snapt er niks. ‘ WTF zit er in de film dat hem 12+ maakt?’ vraagt hij zich af.

Van Stormbroek kan niet zeggen welke aanbieder van Pietje Bell naar aanleiding van de binnengekomen klachten heeft besloten tot het aanpassen van de leeftijdskeuring. Pietje Bell is bij meerdere diensten te zien, zoals Netflix, Disney+ en de NPO. De oorspronkelijke distributeur, die de film in 2002 de oude keuring gaf, bestaat niet meer.

