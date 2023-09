Pieter Omtzigt ziet weinig in grote tv-debatten in de campagne: ‘Met snedige oneliners lossen we niets op’

Pieter Omtzigt, lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract, tijdens de Binnenhoflezing 2023 in Nieuwspoort. Beeld ANP

Grote debatten waarin partijleiders een paar minuten de tijd krijgen om hun punt te maken, op rode of groene knoppen drukken en razendsnel kleur moeten bekennen, leiden ‘niet tot oplossingen’, zei Omtzigt woensdagmiddag tijdens de jaarlijkse Binnenhoflezing in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

“Laten we kijken hoe juist diepgaande debatten en gesprekken met twee of drie personen over volkshuisvesting, over bestaanszekerheid, over migratie, over klimaatbeleid de échte keuzes duidelijk maken. Dat lijkt mij een stuk beter dan de campagne als een spelshow.” Een lange serie debatten waarin veel lijsttrekkers steeds heel weinig tijd krijgen, vindt hij niks: “Als we kijken wie de snedigste oneliner heeft, lossen we problemen niet op.”

Totalitaire staat dreigt

De komende weken moet duidelijk worden met welke kandidaten en welk verkiezingsprogramma NSC de campagne in gaat. In zijn boek, de grondbeginselen van de partij en tijdens lezingen heeft Omtzigt al accenten gezet rond thema’s als armoede, grondrechten, privacy, sociale zekerheid en het belasting- en pensioenstelsel.

Omtzigt zei zich verder grote zorgente maken over de datahonger van de overheid. Een totalitaire staat is volgens de politicus ‘dichterbij dan velen denken, zelfs in westerse democratieën’. De Nederlandse overheid is op verschillende momenten ‘uit de bocht gevlogen’ met dataverzameling en grondrechten. “Het gebeurt maar in de minderheid van gevallen, maar overschaduwt al het andere werk en holt het vertrouwen in de rechtsstaat uit.”

Absoluut record

Ook hamert hij erop dat de Tweede Kamer haar controlerende rol beter moet uitvoeren. Het parlement moet alsnog snel werk maken van de parlementaire enquête naar de coronacrisis en de Tweede Kamer moet de begroting en belastingwetten veel grondiger behandelen komend najaar. “De regering wil twaalf belastingwetten behandelen dit jaar, een absoluut record.”

Omtzigt is wel ‘optimistischer’ dan voorheen over de politiek. “Juist op een moment dat er heel veel verschuift, met nieuwe politieke leiders, zijn er grote kansen voor een nieuwe Tweede Kamer om de rol weer op te pakken voordat de Kamerleden onder het juk van de coalitie komen. Het huidige politieke klimaat ervaar ik als zeer verfrissend.”

Omtzigt wordt momenteel als grootste partij gepeild, al wil de NSC-lijsttrekker niet te veel naar polls kijken: “Peilingen gaan harder op en neer dan wat dan ook (...), die negeren we.”

Kritiek op Omtzigt van oud-politici als Henk Kamp en Alexander Pechtold dat hij als Kamerlid ‘geen verantwoordelijkheid’ neemt, weerlegde Omtzigt tijdens de lezing, overigens zonder de namen van critici te noemen: “Wie zegt dat een Tweede Kamerlid geen verantwoordelijkheid draagt, heeft niets begrepen van de essentie. Het Kamerlidmaatschap is geen junior-positie op de weg naar het kabinet of een burgemeesterspost.”