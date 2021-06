Pieter Omtzigt zegt lidmaatschap CDA op, wil terugkeren als onafhankelijk Kamerlid

Pieter Omtzigt (CDA) tijdens de beëdiging als lid van de Tweede Kamer. Beeld ANP

De notitie leidde tot grote onrust binnen het CDA. “Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren,” schrijft hij. “Dat is jammer, maar wel overduidelijk. Daarom heb ik zojuist met pijn in mijn hart partijvoorzitter Marnix van Rij laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg.”

Partijleider Wopke Hoekstra reageert ‘teleurgesteld en geschrokken’ op het nieuws. “We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren, maar hadden op een andere uitkomst gehoopt. Wij hadden gehoopt samen met Pieter hier verder aan te bouwen, om Nederland mooier en beter te maken. Het doet ons als partij veel pijn dat het op deze manier tot een einde moet komen.”

Breuk dreigde

CDA-bronnen stelden vrijdag al dat een breuk dreigde. “We kijken naar een ongeluk waarvan we nog niet weten hoe het afloopt, maar de schade is nu al groot,” zei een prominente Haagse CDA’er. “Het is heel lastig om hier nog uit te komen als je in één club zit,” zei ook een provinciaal bestuurder.

Al maanden sluimerde er een heftige tweedeling tussen de partijtop en Omtzigt, die dik 340.000 stemmen kreeg. Omtzigt stond deels voor een andere koers, was ontevreden met de afwikkeling van de Toeslagenkwestie en voelde zich gepasseerd en miskend door de partijtop.

Onveilig

In het document tekende Omtzigt op hoe hij zich soms onveilig voelt binnen het CDA en hoe hij werd gepasseerd voor het lijsttrekkerschap toen Hugo de Jonge deze rol neerlegde.

Het document was bedoeld voor een commissie onder leiding van Liesbeth Spies, die onderzoek doet naar de mislukte verkiezingscampagne van de christendemocraten. Aan het document waren interne berichten toegevoegd waarin Omtzigt door partijgenoten werd uitgescholden.

Hoe deze breuk uitpakt voor het CDA is nog onbekend, diverse afdelingen zitten meer op zijn lijn.

Overspannen

Omtzigt zit al een paar maanden overspannen thuis. “Het herstel vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte,” zei het populaire en veelbesproken Kamerlid eerder. Het lukt Omtzigt niet de rust te nemen die hij nodig heeft. Dat komt mede door verhitte Kamerdebatten over de kabinetsformatie die ‘net iets te veel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland,’ verklaarde hij. Ook speculaties over zijn politieke toekomst in de media ‘gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust’.

Het ging de afgelopen maanden veel over Omtzigt, nadat was uitgelekt dat al snel na de verkiezingen tijdens verkennende formatiegesprekken een ‘functie elders’ voor hem ter tafel kwam. De CDA’er beet zich de afgelopen jaren vast in de toeslagenaffaire en spaarde het inmiddels demissionaire kabinet allerminst. Het leverde hem veel voorkeursstemmen op, maar in coalitiekringen maakte hij er weinig vrienden mee.

Het CDA nu, in een verklaring: “We bedanken Pieter voor zijn jarenlange tomeloze inzet als volksvertegenwoordiger namens het CDA. Wij wensen Pieter een spoedig herstel. En wensen hem en zijn familie het allerbeste en hopen dat hij de rust kan krijgen die hij nodig heeft.”

Lees hieronder zijn verklaring: