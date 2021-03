‘Pieter’ kwam, sprak en vertrok, maar zijn schaduw blijft op het Binnenhof

Pieter Omtzigt en Mark Rutte groeten elkaar met de elleboog in de Kamer. Beeld EPA

Ze weten het zelf eigenlijk ook niet: wanneer komt Pieter naar Den Haag vandaag? Woensdagmiddag wordt hij beëdigd en hij zal aanwezig zijn, maar wanneer hij arriveert en of hij nog iets wil toelichten? CDA’ers hebben tot een uurtje voor aanvang geen idee wat Omtzigt - of beter ‘onze Pieter’ - van plan is.

Mona Keijzer noemt het Kamerlid zo, partijleider Wopke Hoekstra kiest dezelfde tekst. De warme woorden worden gemeend, maar ondertussen zullen ze ook fungeren als extra bewijs dat de populaire parlementariër (dik 340.000 voorkeurstemmen) tijdelijk overwerkt op afstand zit, thuis in Enschede, maar heus nog geliefd lid is van ‘team CDA’. “We hopen dat ‘ie snel beter wordt, iedereen die zo’n situatie kent, weet hoe erg het kan zijn,” zegt Keijzer in de gangen van de CDA-fractie.

Omtzigt heeft even daarvoor een minutenlange aanklacht uitgesproken tegen de pre-formatieblunder van vorige week - ‘een affront’. De pers is massaal toegestroomd. “De kiezers gaan erover wie er in de Tweede Kamer zitten. Daar gaat geen ambtenaar over, geen verkenner, geen fractievoorzitter. Iemand heeft deze notitie geschreven. Er is hier geen spooktypemachine. Dit hoort niet. Ik had verwacht dat het binnen 24 uur opgehelderd zou zijn. Het feit dat dat niet gebeurd is, betekent dat er ergens iets verborgen wordt gehouden.”

‘Functie elders’

En het past nog in een patroon ook, schetst Omtzigt. De optie dat hij uit Den Haag kan worden weggewerkt (‘functie elders’) kan niet los gezien worden van een traditie van tegenwerken en liegen, ook door het kabinet bij de Toeslagenaffaire. Omtzigt kreeg vaak niet de informatie waar hij om vroeg, werd als ‘lastig’ beschouwd. Die obstructie speelde hem parten en is mede de oorzaak van zijn overspannenheid. “Iemand zit weer te interveniëren hoe ik als Kamerlid functioneer, dit is buitengewoon ernstig. Er was een verklaring van de premier: ‘we gaan het anders doen’, documenten worden openbaar, er komt onafhankelijk onderzoek. Geen van die dingen is de afgelopen maand gebeurd, er is geen openbare besluitenlijst van de ministerraad. Dit is de test of er werkelijk meer openheid komt.”

Of de suggestie van personele transfer uit zijn eigen partij kwam, zoals wel gefluisterd werd op het Binnenhof? Nee, bezweren CDA’ers. Partijleider Wopke Hoekstra probeert de schijn helemaal weg te nemen als hij pleit voor volledige openbaarmaking van de gespreksverslagen tussen hem en de verkenners. In de wandelgangen hoopt iedereen vooral dat ‘onze Pieter’ snel terugkomt. Al kan dat weleens tot de zomer duren, denken betrokkenen. “Hij is echt te diep in het rood gegaan.”

Aan het einde van zijn verklaring doet het Kamerlid nog een klemmend beroep op de media: “Kunt u mij de komende tijd een heel klein beetje met rust laten?” Omtzigt loopt de plenaire zaal in, draagt een speciaal voor hem gemaakt mondkapje met de tekst ‘Omtzigt - Functie elders Kamerlid’. Binnen begroet hij premier Rutte met een elleboog-tik, hij legt de eed af en keert daarna snel terug naar huis. Omtzigt is weg, maar zijn schaduw zal nog een tijd over het Binnenhof hangen.