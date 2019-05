Pieter Heerma is nieuwe fractievoorzitter CDA

Pieter Heerma (CDA) en zijn voorganger Sybrand Buma. Beeld ANP

Heerma is geboren in Amsterdam en woont tegenwoordig in Purmerend. Voorzover bekend is hij de eerste agnost en niet-kerkganger op een gezichtsbepalende functie bij de christen-democraten. Een agnost is er niet van overtuigd dat er een God bestaat.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt waren er uiteindelijk geen tegenkandidaten. Heerma bedankte de fractie in zijn speech voor het ‘vertrouwen en de steun’. “Ik sta hier met heel veel plichtsbesef.’’ Hij bedankte Sybrand Buma voor ‘de rust, eenheid en stabiliteit’ die hij sinds 2012 als partijleider bracht.

Madeleine van Toorenburg, wier naam ook werd genoemd, zegt trots te zijn op Heerma. “Hij is een van de architecten van het kabinet en we zijn dankbaar dat hij de politiek, ons en daarmee de hele samenleving, in deze nieuwe rol wil blijven dienen.’’

Geheim

Na een diep stilzwijgen van vier dagen is de nieuwe fractievoorzitter gekozen. Zelfs de naam van het Kamerlid dat intern het proces leidde, werd stilgehouden. Zo werd iedere vorm van speculatie de kop ingedrukt. Partijvoorzitter Rutger Ploum was als enige niet-fractielid betrokken bij de procedure.

Op het moment dat de gemeenteraad van Leeuwarden Sybrand Buma voordroeg als nieuwe burgemeester, werd de CDA-fractie vacuum gezogen. Niemand mocht of wilde iets zeggen. Zelfs niet wie de procedure leidde. Dat zou verraden dat die persoon geen fractievoorzitter wilde worden. De afgelopen dagen zijn benut door het inzetten van de zogeheten biechtstoelprocedure. Ieder Kamerlid van het CDA mocht kenbaar maken of hij zichzelf geschikt achtte dan wel een andere kandidaat de fractie graag zag leiden.