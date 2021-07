Pieter Elbers: KLM kan binnenkort weer zonder overheidsgeld

Topman Pieter Elbers bij een toestel van KLM dat medische benodigdheden vervoerde tijdens de coronacrisis. Beeld ANP

“We zien de eerste tekenen van duidelijk herstel,” zegt Elbers vanuit Parijs, waar moederbedrijf Air France-KLM vrijdagochtend nog altijd dieprode cijfers bekendmaakte. “In het tweede kwartaal was er sprake van een duidelijke kentering. En juni was al beter dan mei en april. In de eerste weken van juli hadden we dagen met meer dan 60.000 klanten aan boord, dat is 60 procent van voor covid.”

Bij KLM is het verlies per dag inmiddels van 10 miljoen euro op het hoogtepunt vorig jaar, naar nu 2 miljoen euro gegaan. Sinds juni draait het bedrijf zelfs break even. “Dat bevestigt dat onze strategie werkt.”

Het dieptepunt lag volgens Elbers in februari. “Dan ben je een jaar met die crisis bezig. Moe. Ik dacht, het gaat de goede kant op, de vaccins komen er aan. Dan komt er een avondklok,, een dubbele testplicht, nieuwe reisbeperkingen en dan bedenkt iemand ook nog eens dat we bemanningen moeten testen. Ik dacht: houdt het dan nooit op. Daardoor zaten we op zes- tot zevenduizend passagiers in plaats van 100.000 per dag.”

“Dat hebben we in het tweede kwartaal weer allemaal moeten opbouwen. Dat heeft goed gewerkt. In juli was Schiphol de drukste luchthaven van Europa. “Dat komt vooral door ons.” KLM vervoerde in het tweede kwartaal 2,2 miljoen passagiers, Transavia 1,5 miljoen (in Nederland en Frankrijk). Dat is per saldo nog altijd ruim de helft minder dan in dezelfde periode voor corona.

Stijgende lijn

“We zien die stijgende lijn. Er is een enorme behoefte om op vakantie te gaan. Daarom ben ik ook blij met de stap van de Nederlandse regering om niet zomaar meer landen en gebieden op oranje of rood te zetten. Nu de rest van Europa nog. Er moet wel verdere harmonisatie komen over alle corona-eisen die landen nu stellen.”

Ook vanuit Washington verwacht Elbers nog stappen. “Hoe wij ons na de zomer herstellen, hangt af van het moment dat de VS reizen vanuit Europa weer toestaan. Ik had gehoopt dat ze dat deze maand zouden doen. We rekenen nu op september.” Vorige maand opende de EU wel al de grenzen voor gevaccineerde Amerikanen.

De situatie is nu zodanig ten goede gekeerd, dat KLM de vorig jaar geregelde staatslening van een miljard euro en de met staatsgarantie afgesproken bankkredieten van 2,4 miljard grotendeels ongebruikt laat. Na augustus vorig jaar, toen 942 miljoen werd opgenomen, heeft KLM geen nieuwe aanspraken gedaan op het noodpotje. Voorlopig zal dat ook niet gebeuren. “Dat scheelt ons ook rente.”

Een nieuwe ronde staatssteun, waarbij de schuld die met de leningen wordt opgebouwd omgezet kan worden in een staatsbelang, lijkt geen haast te hebben. Nederland onderhandelt al maanden met de Europese Commissie over de voorwaarden voor zo’n operatie. KLM zal dan ‘slotes’ ( vluchten) op Schiphol moeten inleveren. Over de hoeveelheid wordt nog altijd onderhandeld.

“Dat gaat ten koste van ons verdienvermogen. We willen onze financiële situatie verbeteren zonder ons verdienvermogen aan te tasten. Voor onze strategie hebben we die slots nodig, zodat we naar al die bestemmingen kunnen blijven vliegen.”

Op eigen benen

De maatschappij kan volgens Elbers vanaf oktober, als Nederland stopt met NOW-loonsteun, op eigen benen verder. “We zijn in staat dat op te vangen. Als de huidige lijn zich doortrekt, ziet de wereld er aan het einde van het jaar al heel wat gunstiger uit. We weten dat het herstel terugkomt.”

KLM is de grootste ontvanger van NOW-geld, vorig jaar een miljard euro, dit jaar ‘enkele honderden miljoenen’. “We zijn blij met al die loonsteun. Daarmee hebben we personeel in dienst en aan het werk te houden.” Hij rekent niet op een nieuwe verlenging, tenzij zich weer corona tegenvallers voordoen. “Als we iets geleerd hebben is dat we wendbaar moeten zijn.”

Ontslagen en banenverlies zijn verleden tijd. “We zijn door een enorm diep dal gegaan In december moesten we op één dag van 2000 mensen afscheid nemen.” In totaal schrapte KLM vorig jaar 5700 arbeidsplaatsen. “Daarmee zijn we klaar wat betreft de reductie van het personeel,” belooft Elbers. “Dit jaar steken we veel energie in interne mobiliteit. Sinds november hebben 1300 collega’s binnenshuis ander werk gevonden.”

“Ik ben terughoudend om nu al vervolgstappen te zetten. Het herstel is nog hobbelig. Met het huidige aantal collega’s kunnen we in 2021 goed vooruit. Er is nog een hoop werk te doen, maar we hebben de eerste stappen gezet.”