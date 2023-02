Piet Heintunnel weer open na storing

Beeld ANP / Jeroen Jumelet

De gemeente meldde vlak na 08.00 uur dat de tunnel dicht was vanwege een storing. Verkeer kon omrijden via de IJ-tunnel of de Gooiseweg en de Wibautstraat.

De Piet Heintunnel, een belangrijke schakel tussen het centrum van Amsterdam en Zeeburgereiland, IJburg en de ringweg A10, is pas sinds kort weer open. De tunnel was ruim 18 maanden gesloten vanwege een grondige renovatie. Tijdens die renovatie zijn verouderde technische installaties van de tunnel vervangen en vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen opgeknapt. Ook is de tunnel voorzien van een nieuwe bediening en besturing. De witte strepen op de weg zijn opnieuw aangebracht en de verkeersborden en wegwijzers zijn aangepast.

De gemeente waarschuwde bij de heropening op 27 januari al dat er in de beginfase nog wel storingen kunnen optreden. Anderhalve week geleden was dat voor de eerste keer het geval. Toen bleef de tunnel twintig minuten dicht.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: