Piet Heintunnel heropent vandaag na maandenlange renovatie

De heropening van de tunnel werd eerder uitgesteld. Beeld ANP

De bijna 25 jaar oude tunnel is sinds eind juni 2021 dicht voor verkeer, behalve voor tram 26. De heropening van de tunnel werd eerder uitgesteld.

Tijdens de renovatie zijn verouderde technische installaties van de tunnel vervangen en vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen opgeknapt. Ook is de tunnel voorzien van een nieuwe bediening en besturing. De witte strepen op de weg zijn opnieuw aangebracht en de verkeersborden en wegwijzers zijn aangepast.

De omgevingsdienst meldt dat aan alle vereisten is voldaan om de tunnel weer veilig te kunnen openen. Wel waarschuwt verkeerswethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad voor mogelijke storingen in de eerste paar maanden na de heropening.