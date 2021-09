Piet Boon ontwierp F1-trofee van oude bierflesjes en kratten: ‘Nederlandse historie’

Trofee voor de eerste plek. Beeld Studio Piet Boon

“Max natuurlijk. En Beitske.” Ontwerper Piet Boon kreeg zondag voor de helft gelijk met zijn voorspelling wie de door hem ontworpen beker omhoog zou houden. Max Verstappen won de Nederlandse grand prix op Zandvoort Coureur Beitske Visser haalde in raceklasse W Series het podium niet.

Boon heeft al veel ontworpen, vooral interieurs van appartementen, villa’s, jachten en hotels. Een overwinnaarsbeker was nieuw voor hem. Hij werd begin dit jaar – wederom – gevraagd door bierbrouwer Heineken, de hoofdsponsor van de Nederlandse grand prix. “Het was kort dag. We zijn in maart begonnen, vorige week vrijdag waren we pas klaar.”

Boon werd vorig jaar, voordat de race wegens de pandemie werd afgeblazen, ook al gevraagd voor een beker. “Die zag er geweldig uit; een bronzen beker in de vorm een kettlebell met een stuur. Ik vond het een briljant ding, maar Formule 1-eigenaar FOM vond het meer een prijs voor een indoorsport.”

Het verhaal achter de nieuwe trofee was snel bedacht. Boon is niet alleen chauvinistisch als het om racewinnaars gaat, dat geldt ook voor het ontwerp van de kloeke beker. “Het ontwerp van de beker is een combinatie van de erfenis van Zandvoort, Heineken en Nederland. We hebben van automobielclub Knac de prijs te leen gekregen van de eerste race in Zandvoort, in 1939. Dat was maar een klein bekertje. Die hebben we 3D gescand en de vorm vervolgens flink opgeblazen tot wat maximaal mocht.”

Bierkratjes

Afspraak was dat de beker uit hergebruikte materialen moest bestaan. “Dan roep ik: we gaan plastic van bierkratjes hergebruiken. Maar het was een hell of a job om met dat plastic 3D te printen. En ik wilde het glas volledig van gerecyclede bierflesjes maken, maar dat heeft de glasblazer afgeraden. Dat zou te broos worden.”

De groenkleurige kom is gemaakt van hetzelfde glas als waarvan bierflesjes worden gemaakt. “We zijn naar Leerdam gegaan, waar nog op traditionele wijze wordt glasgeblazen. Dat was een deel van ons verhaal: ook de fabricage is Nederlandse historie.” Vervolgens was het nog een hele toer om glas en plastic te verbinden. “Om dat aan elkaar te verlijmen met die voet, dat was nog een keer hoofdpijn.”

Piet Boon Beeld Studio Piet Boon

Toen het glas was geblazen, bleek het gewicht te groot. “We wisten vooraf niet precies hoe zwaar het glas zou worden. Maar de coureurs moeten die beker na de race nog wel kunnen optillen. Toen moest er nog twee centimeter van af worden gezaagd. Dat heeft nog twee uur per voet gekost.”

Nu klopt het gewicht. De beker voor de winnaars is 58 centimeter hoog, net als voor de constructeurs. Nummer twee en drie krijgen er een van 45 centimeter. “Ik heb hem Beitske Visser even laten vasthouden. Die zei meteen: deze ga ik winnen.”

Zand uit Zandvoort

Over de kleinste details is nagedacht. “De naam van de winnaar staat straks op eenzelfde metalen plaatje, als je op een motorblok vindt,” zegt Boon, die erkent gecharmeerd te zijn van snelle auto’s. “We hebben naam en nummer in het glas gegraveerd met zand van het strand van Zandvoort. Dat moest wel schoon zijn. Al die dingen roep je makkelijk, maar de uitvoering kost veel meer energie dan je denkt.”

Met de trofee zelf was het nog niet gedaan. “Bij de meeste races komt de beker uit een saai kistje. In Monaco hebben ze dan weer een doos van Louis Vuitton. Die is mooier dan de beker zelf. Ik doe het liever andersom: de kist moet niet mooier zijn dan de trofee. Net als een oester met een parel erin. We hebben soort koelkastje gemaakt, met ‘biertje’ erop. Daar komt voor de race droog ijs in. Zodra ze hem openmaken, komt er rook uit en is de beker beslagen als een bierglas.”

Boon wilde een trofee met uithoudingsvermogen. “We werken vaker voor topsporters. Die leggen bekers en medailles onder in de trapkast. Dat ziet er niet uit. Ik wil iets produceren waar ze trots op zijn.” Dat het in de Formule 1 gebruikelijk is dat de bekers naar de teams gaan - behalve bij een eerste overwinning - verandert daar niets aan.

Deze keer was FOM wel enthousiast. “Maar ons verhaal was gewoon goed. We hebben alle Formule 1-trofeeën bekeken. Aan het einde van mijn presentatie heb ik de beker uit Frankrijk (waar de omstreden trofee een tricolore Donkey Kong-gorilla is die een raceband boven zijn hoofd houdt, red.) in beeld gezet. Toen was de winst wel binnen.”