Piek in infecties met apenpokkenvirus lijkt voorbij

Om van een vaccinatie-effect te spreken is het nog te vroeg. Beeld ANP

De Amsterdamse GGD stelde afgelopen week 22 besmettingen vast. De week ervoor ging het om ruim dertig besmettingen. Vijf weken geleden liepen nog meer dan honderd Amsterdammers het virus op.

Steeds minder Amsterdammers laten zich testen, vorige week waren het er 88. Tegelijkertijd daalt het percentage positieve tests gestaag. Binnen twee maanden tijd liep dat terug van 74 procent naar 25.

Ook in de rest van Nederland vlakt de groeicurve van het virus af. Eerdere wekelijkse stijgingen gingen soms met honderdtallen, maar afgelopen week ging het om ‘slechts’ 49 nieuwe meldingen. In Nederland zijn sinds de opleving van het virus in het voorjaar 1136 mensen positief getest. Meer dan de helft woont in Amsterdam.

De dalende trend is ook gaande in de rest van de wereld. De afgelopen week zijn wereldwijd 5907 mensen positief getest, 21 procent minder dan een week eerder. Het is de eerste daling in ongeveer een maand tijd.

Groepsseks

Het virus lijkt zich niet grootschalig te verspreiden buiten de risicogroep: mannen die seks hebben met mannen. In Nederland raken de meeste mensen besmet door seks (96 procent), waarbij 92 procent van de positief geteste personen een of meerdere losse partners had, zo meldt het RIVM. Meer dan vier op de tien geïnfecteerde personen deed mee aan groepsseks. Enkele mensen buiten de risicogroep liepen het virus echter ook op, onder wie een Amsterdams kind.

Ongeveer een derde van de Nederlandse doelgroep is al deels gevaccineerd; er zijn 10.440 eerste prikken gezet, aldus het RIVM. Vaak zijn twee prikken nodig. De meeste vaccinaties werden in Amsterdam (3627) gegeven. De Amsterdamse GGD wil in totaal 10.500 mensen vaccineren.

Maar om van een vaccinatie-effect te spreken is het nog te vroeg. De kans bestaat dat steeds minder mensen zich laten testen, omdat ze niet wekenlang in isolatie willen. Of mogelijk slaat de voorlichting goed aan, waardoor mensen besmettingsrisico mijden. Het kan ook dat de risicopopulatie immuun is geworden na een (ongemerkte) besmetting. Zo kan de afname een vertekend beeld geven, waardoor het virus zich onder de radar kan verspreiden.

Vijf keer zoveel mensen vaccineren

Het Europese medicijnagentschap EMA gaf vorige week groen licht voor een andere wijze van vaccineren. In plaats van net onder de huid (subcutaan) kan het middel Imvanex ook in de huid (intracutaan) worden gegeven. Op die manier is slechts een vijfde van de hoeveelheid van het schaarse middel nodig. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt al op die nieuwe wijze gevaccineerd.

In Nederland niet. Volgende week is er een deskundigenberaad van het RIVM. Daaruit volgt een advies aan de minister van Volksgezondheid, die vervolgens een besluit neemt. Dat kan nog weken op zich laten wachten.