Pianist Louis van Dijk wint postuum Edison Oeuvreprijs

Pianist Louis van Dijk in 1980. Beeld ANP Kippa

De Oeuvreprijs ging dit jaar naar twee muzikanten. Ook trompettist Eric Vloeimans werd gekroond.

De Edison Jazzism Publieksprijs ging naar Dennis van Aarssen. De winnaar van het negende seizoen van The Voice of Holland kreeg de meeste stemmen voor zijn album Forever You. Ook Teus Nobel werd verrast met een beeldje. Hij kreeg voor zijn album Saudade de Edison in de categorie Jazz Nationaal.

In de categorie Jazz/World werden woensdag nog meer winnaars aangekondigd. Zo ging het beeldje voor Jazz Internationaal naar Joel Ross voor het album Kingmaker en werden Maria Mendes en Terri Lyne Carrington bekroond voor respectievelijk Jazz Vocaal Nationaal en Jazz Vocaal Internationaal. De Edison voor World ging naar Burna Boy. Zangeres Brittany Howard, bekend van Alabama Shakes, kreeg de prijs voor Soul, Funk, R&B.

De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy’s genoemd, is de oudste en een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland. Edisons worden uitgereikt in drie genres: Klassiek, Pop en Jazz/World.