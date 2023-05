Philips vertrekt niet uit Rusland: ‘Ook Russen hebben recht op gezondheidszorg’

Philipstopman Roy Jakobs. Beeld Evert Elzinga/ANP

“We zijn van mening dat iedere burger in de wereld recht heeft op gezondheidszorg,” zei Philipstopman Roy Jacobs dinsdagmiddag in Amsterdam tijdens de aandeelhoudersvergadering.

“Ook mensen in Rusland hebben daar recht op. Die activiteiten staken we niet. We blijven er bijdragen aan het onderhoud en de levering van medische apparatuur. Dat doen we ook niet in andere gebieden waar problemen zijn. We zijn geen politieke organisatie.”

Philips maakt volgens Jacobs integraal onderdeel uit van het mondiale zorgsysteem. Het concern is een van de grootste leveranciers van medische apparatuur ter wereld, waaronder MRI-, CT- en ultrasoonscanners. Zowel ziekenhuizen en zorginstellingen als individuele patiënten vormen de klantenkring, ook in Rusland.

“We maken geen winst in Rusland,” aldus Jakobs. “En we doen dit in actief overleg met onder meer Oekraïne en de VN. Daar is ook begrip voor.”

Boycotlijsten

Het land staat sinds de inval in Oekraïne op de boycotlijsten. Veel westerse bedrijven hebben Rusland al verlaten of hun activiteiten overgedragen aan Russische ondernemers.

Maar een aantal multinationals is nog niet zo ver. Eerder dit jaar kreeg Heineken veel kritiek omdat de brouwer haar Russische activiteiten nog altijd niet heeft afgestoten. Volgens Heineken doordat de Russische autoriteiten een verkoop traineren.

Philips is niet bang voor repercussies. Het bedrijf is volgens Jacobs in Rusland wel gestopt met de verkoop van onder meer elektrische tandenborstels en scheerapparaten. “Wat betreft persoonlijke gezondheidszorg hebben we wel consequenties genomen. We ondersteunen in Rusland alleen nog moeder- en kindzorg.”

'Verkeerde kant van de geschiedenis’

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die het onderwerp aankaartte, verwerpt de keuze van het concern. “Philips moet positie kiezen,” aldus VEB-directeur Gerben Everts. “Het bedrijf moet haar aanwezigheid in Rusland heroverwegen, anders staat Philips aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Zolang Russen merken dat hun medische voorzieningen overeind blijven, zullen ze de impact van de oorlog in Oekraïne niet voldoende voelen.”

Naast medische apparatuur baat Philips ook nog altijd haar patenten en merknaam voor verlichting, tv's, audioapparatuur en huishoudelijke producten uit. Die werden vroeger in eigen huis geproduceerd, maar inmiddels door anderen (zoals het Taiwanese TPV of het Chinese Hillhouse) gemaakt en kunnen daarom nog wel met het Philipslogo in Rusland leverbaar zijn.

De aandeelhoudersvergadering bij Philips stond in het teken van de slepende apneuaffaire. Door het ontwerp van beademingsapparatuur voor apneupatienten zouden kankerverwekkende deeltjes kunnen worden ingeademd.

Philips heeft 5,5 miljoen apparaten teruggeroepen, gerepareerd en vervangen, en is volgens Jacobs ‘op 5 procent na’ klaar met die operatie. In Nederland gaat het om zo'n 85.000 gedupeerde patiënten en een groot aantal ziekenhuizen en zorginstellingen.

Voor die operatie heeft Philips tot nu 1,3 miljard euro betaald. Onlangs zette het bedrijf nog eens 575 miljoen euro opzij in afwachting van schadeclaims door patiënten en zorginstellingen in de VS.

Woest

Aandeelhouders zijn woest omdat vanwege de apneucrisis de waarde van hun aandelen ruim 70 procent is gedaald. Tamelijk ongebruikelijk stemde dinsdag ruim 76 procent van de aandeelhouders tegen het voorstel ‘decharge te verlenen’ aan het bestuur (het vrijwaren van individuele bestuurders, waaronder Jakobs, van persoonlijke aansprakelijkheid voor hun beleid).

Een aantal aandeelhoudersgroepen, waaronder VEB, had opgeroepen niet in te stemmen met decharge omdat ze woest zijn op voormalig topman Frans van Houten. Die heeft volgens hen onvoldoende ingegrepen in de apneu-affaire en bovendien - met succes - vasthield aan zijn miljoenenbonus. Van Houten werd herfst vorig jaar door de commissarissen weggestuurd.

“Wij betreuren dat advies en zijn het er niet mee eens,” aldus president-commissaris Feike Sijbesma dinsdag. “Het is niet fair dat de onvrede tegen de voormalige topman uitmond in een motie van wantrouwen tegen het zittende bestuur.

Boetekleed

Topman Jacobs trok het boetekleed aan. “Er zijn fouten gemaakt die niet hadden mogen gebeuren, We zijn bezig om Philips terug te brengen naar waar het hoort. We moeten onze reputatie herstellen.”

Om de verliezen te compenseren voert Jakobs, die zeven maanden geleden bij Philips aantrad, een grote reorganisatie door waarbij wereldwijd 10.000 banen verdwijnen, waaronder 1900 in Nederland en honderden arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor in Amsterdam, dat ook gaat verhuizen.

Bij aanvang van de jaarvergadering werd bekend dat aangekondigde stakingen in Nederland voorlopig van de baan zijn en er verder wordt gepraat over een loonsverhoging en een nieuwe cao.