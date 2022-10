Philips schrapt 800 banen in Nederland, 4000 wereldwijd, als antwoord op apneudebacle

Roy Jakobs presenteerde maandag voor het eerst als topman van Philips de kwartaalcijfers. Beeld Philips

De ingrepen vallen onder kantoor- en staffuncties. In Nederland gaat het daarbij om het hoofdkantoor in Amsterdam en vestigingen in Eindhoven, Best en Drachten. Hoe de banenreductie er exact uitziet, ligt nu voor bij de ondernemingsraad en de vakbonden.

De ingreep in Nederland wordt zo veel mogelijk bereikt via natuurlijk verloop, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het schrappen van openstaande vacatures. Maar gezien de snelheid waarin de ingreep resultaat moet opleveren, zal het in Nederland in 400 gevallen om gedwongen ontslag van vast Philipspersoneel gaan.

Nieuwe ceo

Met het schrappen van 4000 banen wereldwijd wil Philips jaarlijks 300 miljoen euro aan kosten besparen. Ook is het aantal innovatieprojecten teruggebracht. Topman Roy Jakobs sluit niet uit dat er komend jaar meer ingrepen volgen, maar wil daar pas in januari op ingaan.

“Dit besluit nemen we niet licht op, maar het is nodig om onze huidige uitdagingen het hoofd te bieden,” aldus Jakobs, die het stokje begin deze maand overnam van Frans van Houten. “Het is een wereldwijde ingreep. De grootste impact is in onze vier grootste markten, de Verenigde Staten, Nederland, India en China. We richten ons op groeps- en staffuncties en beschermen operationele banen in productie, verkoop en logistiek, zodat we onze producten kunnen blijven leveren.”

“Mijn eerste prioriteit is om de prestaties van Philips te verbeteren, zodat we kunnen beginnen met het herstellen van het vertrouwen van patiënten, consumenten en klanten, evenals aandeelhouders en onze andere belanghebbenden,” aldus Jakobs.

Ondankbare taak

“De banen verdwijnen niet in de fabrieken,” zegt Arjan Huizinga van CNV Vakmensen. “De klappen vallen naar verwachting vooral in de middenlaag en in de aansturing. De ondernemingsraad krijgt de ondankbare taak om de stoelen te vinden die bij de uitgang gezet mogen worden. Half december krijgen de getroffen werknemers te horen dat ze hun baan kwijtraken. Dit gaat voor heel veel onrust zorgen op alle vestigingen. Mensen raken een beetje het vertrouwen kwijt.”

Er ligt al een sociaal plan bij Philips, vanwege een eerder aangekondigde sanering bij de IT-afdeling.

Philips koerst op verlies

Philips koerst dit jaar af op dieprode cijfers, onder meer door de kwestie rond gebrekkige slaapapneu- en ademapparaten. Philips maakte twee weken geleden al bekend 1,3 miljard euro af te waarderen op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de apparaten, waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen.

De zaak rond de slaapapneu-apparaten speelt al meer dan een jaar. Door afbrokkelend isolatieschuim dienen in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen worden. Philips rekent op een schikking met de Amerikaanse justitie, die de waarde van dochter Respironics flink zal verlagen. De resultaten van Philips staan ook zwaar onder druk door leveringsproblemen, de inflatie, strenge coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne.

In het derde kwartaal daalde de omzet met 5 procent tot 4,3 miljard euro. De operationele winst liep terug tot 209 miljoen euro, vergeleken met 512 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.