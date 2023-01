Philips ontmantelt ooit roemruchte onderzoeksafdeling verder en schrapt in Nederland 1100 banen

Productie van MRI-scanners bij Philips Healthcare in het Brabantse Best. Beeld ANP / Ton Toemen Fotografie

Onder de nieuwe topman Roy Jakobs gaat Philips rigoureus op de schop. Het bedrijf wordt opgedeeld in zes divisies, elk met hun eigen onderzoeks- en marketingafdelingen. De centrale onderdelen die daarvoor nu verantwoordelijk zijn, worden ontmanteld. Daaronder zijn de marketingafdeling op het hoofdkantoor in Amsterdam en de ooit roemruchte onderzoeksafdeling in Eindhoven.

Volgens het bedrijf vindt nu nog grofweg 30 procent van de ontwikkeling van nieuwe technologie bij de overkoepelende researchorganisatie plaats en 70 procent op locatie, waar Philips bijvoorbeeld de scanners, ademapparatuur of software voor kunstmatige intelligentie maakt.

Onderzoek vindt in het vervolg vooral plaats bij de fabrieken waar Philips zijn medische apparatuur maakt. Kleine researchprojecten worden uitbesteed en het bedrijf wil zich veel meer richten op uitvindwerk van grotere omvang. Philips wil vooral inzetten op medische scanapparatuur, patiëntbewaking en persoonlijke verzorging.

In de nieuwe plannen van Jakobs wordt onderzoek en ontwikkeling straks voor 90 procent op locatie gedaan. Volgens een woordvoerder van Philips heeft het concern in het verleden ‘te veel zaken tegelijkertijd gedaan’.

20 procent kleiner

Met de eerder aangekondigde reorganisatie waarbij al 800 arbeidsplaatsen in Nederland verdwijnen, krimpt Philips hier bijna 20 procent in omvang. Wereldwijd telt het bedrijf nu nog 77.000 werknemers, maar elders verdwijnen nog eens circa 5000 banen. Volgens een woordvoerder van het concern blijft Nederland ‘het zwaartepunt van de activiteiten’.

Het Parool meldde afgelopen weekend al dat Philips op het punt staat zijn hoofdkantoor te verhuizen vanuit de Breitnertoren bij station Amsterdam Amstel, naar een kleiner gebouw aan de Zuidas.

De bonden werden zondagavond ingelicht over de ingrepen, die veel forser uitvallen dan vooraf werd verwacht. “Het gaat om zulke grote aantallen,” zegt bestuurder Hans Wijers van de FNV. “Het is dramatisch. En het is nog maar de vraag of de ontslagen gaan helpen. Nu gaan 1100 mensen weg, maar waar stopt het? Wat is de garantie dat een nieuwe ontslagronde in 2024 uitblijft?”

De bonden de garantie dat er binnenkort niet nog een ingreep overheen komt. “Wij willen voor de overblijvende mensen een werkgelegenheidsgarantie van vijf jaar,” zegt CNV-bestuurder Arjan Huizinga. “Dat kan een hoop ellende in de toekomst schelen.”

Voetsporen

Jakobs treedt volgens Huizinga met zijn ingreep in de voetsporen van zijn voorgangers. “Elk van de vijf voorgaande topmannen van Philips begon zijn aanstelling met het aankondigen van grote veranderingen. Elke keer is een kaalslag onder de medewerkers onderdeel van de oplossing om het bedrijf verder te helpen.”

“Maar stappen als het afstoten van de productie van veel consumentenelektronica hebben ook al niet tot het gewenste resultaat bij Philips geleid, maar wel tot succesverhalen als ASML en NXP.” Onder de vorige topman, de vorig jaar opgestapte Frans van Houten, verkocht of verzelfstandigde Philips al haar onderdelen (van tv’s en audio-apparatuur tot de huishoudtak) om zich helemaal toe te leggen op medische apparatuur.

De bonden vinden het bijbehorend sociaal plan voor de sanering, die tot eind 2024 loopt, mager. “Dat betekent dat mensen meer dan een jaar lang in onzekerheid kunnen zitten,” zegt Huizinge. “Dat is veel te lang. Als je er zoveel vertrouwen in hebt dat een nieuw businessmodel waarmee 1100 banen verloren gaan je er weer bovenop helpt, mag je de mensen die achterblijven best wat zekerheid geven.”

Daarnaast mag Philips van de bonden gedurende de sanering geen winstdeling aan aandeelhouders uitkeren en moet ook de bedrijfstop inleveren.

Verlies

Dividend zit er over 2022 sowieso niet in. Als verwacht maakt Philips maandagochtend ook een verlies van ruim 1,5 miljard euro bekend. Dat wordt vooral veroorzaakt door de enorme kosten die het bedrijf moet maken om defecte apneuapparaten te vervangen, waarvoor tot nu toe 1,3 miljard euro apart is gezet.

In 2021 verdiende het concern nog 553 miljoen euro. De omzet daalde in 2022 3 procent naar 17,8 miljard, omdat de vraag naar apparatuur vanwege de coronapandemie afnam en doordat Philips nog altijd geen nieuwe apneuapparaten mag verkopen.

Omdat de cijfers iets minder slecht waren dan beleggers hadden verwacht steeg het aandeel, ondanks het massaontslag, bij opening van de Amsterdamse beurs bijna 7 procent