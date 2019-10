Philips-medewerkers krijgen vijf weken sabbatical van de baas

Hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Beeld ANP

“Wat is het addertje onder het gras, willen Philips-werknemers van me weten,” zegt bestuurder Suat Koetloe van vakbond De Unie. Maar hij verzekert dat er geen reden is voor argwaan. Philips introduceert een nieuwe, additionele verlofregeling: het welzijnsverlof. Dat is een betaalde aaneengesloten verlofperiode van maximaal vijf weken die iedere Philips-werknemer elke vijf jaar kan opnemen. De bond ziet Philips als voorbeeld voor andere bedrijven en wil dit voorstel ook in andere cao-onderhandelingen inbrengen.

Mini-sabbatical

De vakbonden bereikten gisteren met Philips een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao waarin het nieuwe verlof is opgenomen. Jörg Sauer, de vakbeweging voor hoogopgeleid personeel, ziet het mogelijk maken van een betaalde ‘mini-sabbatical als erkenning voor de toenemende werkdruk’. “Werknemers moeten ook aan zichzelf kunnen denken. Verlof heeft een functie: als je vrij bent, kun je herstellen en jezelf opladen.” Philips zegt met de regeling het belang van een goede werk-privébalans te onderstrepen.

Loonsverhoging

Naast het welzijnsverlof is onder meer een loonsverhoging van 3,4 procent per 1 juli volgend jaar afgesproken. Daarnaast start Philips het komend jaar een experiment met een opleidingsbudget van maximaal 5000 euro per werknemer. Daarmee wil het gezondheidstechnologiebedrijf tegemoetkomen aan de scholingsbehoefte voor persoonlijke ontwikkeling of verbetering van de eigen positie op de arbeidsmarkt. De looptijd van de cao is van 1 november dit jaar tot en met 31 oktober volgend jaar.

Mopperen

Vorig jaar mopperden de vakbondsbestuurders nog toen Philips onverwacht een in hun ogen mager eindbod voor de lonen neerlegde. Dat was destijds een jaar lang drie procent en daarna 22 maanden twee procent. Op basis van de goede jaarcijfers eisten de bonden toen 3,5 procent. “Dit de mooiste cao-regeling in elf jaar,” jubelde Sauer gisteren. “De 3,4 procent loonsverhoging die is overeengekomen, moet ervoor zorgen dat de kloof tussen de gemiddelde Philips-werknemer en de hogere echelons niet groter wordt.”

Volgens hem is het cao-resultaat bereikt door een goed samenspel van alle partijen. Dat onderschrijft zijn collega van vakbond De Unie: “Het laat zien dat je in een mooi polderland iets goeds kunt bereiken,” vindt Koetloe. De leden van FNV, CNV, VHP2 en De Unie moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat om de cao definitief te maken.

Millennials

Niet alleen bij Philips krijgt de sabbatical meer aandacht. Bedrijven in Nederland krijgen steeds vaker te maken met werknemers die langdurig verlof opnemen. Het gaat immers goed met de economie, het aantal vacatures loopt op. Werknemers hebben minder te verliezen en durven hierdoor meer aan te kaarten bij de baas. Daarnaast groeit het aantal millennials op de arbeidsmarkt. Werkenden uit deze generatie vinden het belangrijk om waarde aan het werk te geven en voelen sneller de behoefte om na te denken over een andere carrière.

Vlucht

Vroeger was een sabbatical vaak negatief. Het was slecht voor je carrière en je wist niet zeker of het wel iets zou opleveren. “Nu heerst het gevoel dat het juist bijdraagt aan je eigen ontwikkeling,” weet Onno Hamburger, oprichter van de Gelukkig Werken Academy. Los van de werk- en tijdsdruk kunnen werknemers immers beter bedenken wat ze nu eigenlijk willen en welke kant ze op willen gaan in hun carrière. De sabbatical zou alleen maar een verrijking zijn. Het geeft nieuwe energie, mogelijkheid tot reflectie op het werk en leven en geeft nieuwe inzichten.

Maar gebruik de sabbatical niet als vlucht, adviseert Hamburger. “Dat is een grote valkuil. Op zich lost een sabbatical niets op als je alleen gaat voor de ontspanning. Dan loop je als je terugkomt tegen dezelfde problemen aan. Je moet een doel hebben.”