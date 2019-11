PFAS-normen opgekrikt: Noord-Holland geeft de bouw een zetje

De laatste maanden kwamen de bouw- en de baggersector in grote problemen toen minister Stientje van Veldhoven (Milieu) plotsklaps een tijdelijke, veel strengere PFAS-norm instelde van 0,1 microgram per kilo. Als grond of slib meer vervuiling bevat, mag het niet worden verplaatst.



Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu) trekt die norm voor Noord-Holland nu op naar 1,5. Verder hoeft grond minder snel gesaneerd te worden. Ook die normen gaan omhoog.

Noord-Holland kon snel duidelijkheid geven omdat in het voorjaar al onderzoek was gestart naar de hoeveelheid PFAS op relatief schone plekken, de achtergrondconcentratie. Daaruit blijkt dat PFAS bijna overal in Noord-Holland voorkomt in kleine hoeveelheden. Het zogeheten GenX werd helemaal niet gevonden.

Knelpunten

Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu) trekt de PFAS-norm voor Noord-Holland op naar 1,5 microgram per kilo. Beeld Harmen De Jong

Of nu nog bouwprojecten stuklopen op PFAS, kan de provincie niet zeggen. Noord-Holland overlegt nog met de gemeenten en bouwbedrijven over de vraag waar knelpunten optreden. Tekin verwacht dat de normen alleen al helpen door meer duidelijkheid.

Branchevereniging Bouwend Nederland is blij. “Iedere verruiming is prettig.” Maar de provincies gaan niet over baggerwerkzaamheden en daar zaten de grootste struikelblokken.

PFAS is een verzamelnaam voor 6000 chemische stoffen. Probleem is dat ze nauwelijks biologisch afbreekbaar of zelfs giftig zijn, maar wel overal opduiken in bodem en water.