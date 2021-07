Peter Schouten: ‘Je krijgt het gevoel dat iedereen gepakt kan worden. Dit is gewoon terreur’

Advocaat Peter Schouten voor aanvang van de uitvaart van misdaadjournalist van Peter R. de Vries in Carré. Beeld ANP

Schouten, zijn collega-advocaat Onno de Jong en Peter R. vormden samen het team rond kroongetuige Nabil B. (Marengo-proces). Schouten kende Peter R. ruim dertig jaar. Ze namen onderling geen blad voor de mond. ,,Ik zei tegen Peter R. dat hij de grootste prijs was. Toen keek hij naar mijn buik en zei: maar jou raken ze eerder. Dat soort galgenhumor heb je nodig om stoom af te blazen, om je door het proces te trekken. Door Peter R. ben ik nu wel twintig kilo lichter en sport ik weer.”

Hoe gaat het met u, mijnheer Schouten?

“Ik ben erg moe. Ik voel een grote boosheid. En ik ben strijdbaar. Mijn vriend is dood. De mensen die dit soort daden plegen hebben geen enkel eergevoel. Het zijn lafaards. Er is geen enkele eer in hoe ze aanvallen. Ze komen stiekem van achter om je neer te schieten.”

De uitvaart was prachtig, begrepen we.

“Ik heb me mentaal heel erg voorbereid op het helpen dragen van de kist. Het is een zeer intense beleving dat met zijn zessen te doen. De grote schokgolf die door Nederland ging heeft me goed gedaan. Ik wist hoe lief Peter R. is. Veel meer mensen hebben dat ervaren. Je vraagt je af waar hij in godsnaam de tijd vandaan haalde om voor iedereen zo aardig te zijn? Het was mooi om al die liefde te zien, in de rij bij de mensen die afscheid kwamen nemen en tijdens de uitvaartbijeenkomst in de zaal met achthonderd mensen.”

Is uw leven erg veranderd sinds Peter R. op dinsdag 6 juli neergeschoten werd?

“Ja, verdomme mijn vriend is dood. Ik kon altijd alles aan hem vragen en dan belde hij meteen. Dat zal ik enorm missen. Er is woede en verdriet. En ik heb een ander beveiligingsteam. Meer kan en mag ik daar niet over zeggen. Er is veel onzeker. We hadden al een probleem toen de broer van de kroongetuige werd neergeschoten en daarna advocaat Derk Wiersum. Nu ook Peter R. de Vries is vermoord zou echt heel duidelijk moeten zijn hoe enorm groot dit probleem is. Je krijgt het gevoel dat alles en iedereen op elk moment gepakt kan worden. Dit is gewoon terreur.”

Bent u bang?

“Ik ben vrij nuchter als het over mezelf gaat. Ik laat me niet intimideren en dat geldt ook voor mijn collega Onno de Jong, met wie Peter R. en ik het team rond Nabil B. vormden. Onno en ik wijken niet. Dit is nog niet klaar. Maar we zijn ongerust dat ook andere mensen het slachtoffer kunnen worden. Er moet worden gekeken naar alle betrokkenen in dit proces.”

U blijft hameren op de beveiliging van Peter R. de Vries, die niet voldoende zou zijn geweest.

“Het zit me meer dan dwars dat we hier in Nederland iemand als Peter R. zo rond hebben laten lopen. In Italië kreeg iedereen rondom de maffiaprocessen beveiliging, of ze dat nou wilden of niet. Ik heb over de beveiliging van Peter R. gesprekken gevoerd. Het was niet genoeg. Ik had meer moeten doen. Waarom heb ik niet langer aangedrongen dat er politiebussen moesten staan op de looproute naar RTL Boulevard en andere studio’s? Ik neem het mezelf kwalijk. Ik neem het de veiligheidsdiensten kwalijk dat ze die bussen er niet sowieso gezet hebben. Misschien had dit voorkomen kunnen worden.”

Peter R. is mede door jullie goede, lange relatie de vertrouwenspersoon geworden. Heeft u daar een schuldgevoel over?

“Nee, helemaal niet. Hij wilde het zelf heel graag doen.”

Kroongetuige Nabil B. was zelf als crimineel actief. U bent bereid uw leven te geven voor zijn verdediging. Hoe legt u dat uit?

“Simpelweg omdat iedere verdachte het recht heeft op een advocaat. Iemand moet het doen.”

Hoe moet het nu verder met deze zaak?

“Voor Onno, Peter R. en mij is deze zaak tot nu toe tien procent juristenwerk geweest, negentig procent van de tijd waren we kwijt aan bekvechten met het Openbaar Ministerie. Eerst ging het over de toelating van Peter R. als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B., toen over zijn recht om met geheimhouding Nabil te bellen en daarom om hem in de gevangenis te mogen bezoeken. We gaan door. We maken wel tientallen overuren per week. Te gek voor woorden. Ik was in dat proces wat softer dan Peter R. Het wordt nu hard tegen hard.

Alle zaken over Peter R. en Nabil hebben we uiteindelijk gewonnen van de staat. De laatste - over het bezoek - wonnen we op de dag voordat Peter R. is neergeschoten. Justitie was tegen die beslissing in beroep gegaan, maar liet vandaag (vrijdag, red.) weten dat ze het appel intrekt omdat Peter is doodgeschoten. Dat vinden Onno en ik oneervol. Dan lijkt het net of zijn werk om dit te bereiken voor niets is geweest. Wij gaan juridisch onderzoeken of we ons hiertegen kunnen verzetten. Het hoger beroep moet doorgaan. We willen de principe-uitspraak dat een vertrouwenspersoon altijd toegang moet krijgen tot een kroongetuige.”

Ook het Openbaar Ministerie en minister Grapperhaus hebben Peter R. enorm geprezen nadat hij beschoten en overleden was.

“Tja. De dag voor de uitvaart kreeg ik de hoogste man van het Openbaar Ministerie aan de telefoon. Hij vroeg hoe het ging. Ik zei dat het nog rauw is en dat het pijn doet. Ik heb vlak voordat Peter R. overleed ook lang met minister Ferd Grapperhaus gesproken, over de beveiliging van Peter R. en dat er een onderzoek moest komen. Dat onderzoek komt er inderdaad. Maar ik vraag me af of uitgerekend iemand die bij de NCTV heeft gewerkt (Joustra, red.) dat moet gaan leiden, zoals de minister wil.”

Na de moord op uw voorganger, advocaat Derk Wiersum, zei u: “We moeten nu niet met zijn allen gaan doen of we de complete controle over onze rechtsstaat kwijt zijn.” Wat is uw gevoel nu?

“We moeten ons niet gek laten maken door criminelen en witwassers die hen helpen. Om even bij Nietzsche te blijven: het is beter het monster te slim af te zijn dan er stilletjes door te worden verslonden. Blijf van onze rechtsstaat af.”

Vrijdagavond was u op televisie bij de talkshow van Humberto Tan. Het aantal tweets van uw hand is niet te tellen. Wat maakt dat u zo nadrukkelijk naar buiten treedt?

“We willen Peter R. eren. Hij is ook van het volk, hij deed alles voor de mensen. Ik vond dat ik de mensen die woensdag in de rij stonden voor Peter R. iets terug moest geven. Daarom die tweets, over Peter R., hoe hij was. Ik hoorde dat het gewaardeerd werd, dat mensen het aan elkaar doorgaven in de rij. Ik was het liefst naar hen toegegaan maar dat mocht niet van de beveiliging.”

Bent u er over pakweg een jaar nog, mijnheer Schouten?

“Ik was al niet bang. Nu mijn vriend is doodgeschoten is het een eer dat ik deze strijd mag voortzetten. Ach, ik ben nu 64 jaar. Net zo oud als Peter R. is geworden. Theoretisch gezien heb ik nog een jaar of tien, vijftien te leven. Als het eerder afgelopen moet zijn, dan is dat maar zo.”