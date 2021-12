Peter R. de Vries in oud interview: ‘Ik weet dat kroongetuige helpen gevaarlijk is’

Peter R. de Vries gaf onder meer aan dat het OM de moord op advocaat Derk Wiersum had kunnen voorzien. Beeld ANP Kippa

In het interview met Nieuwsuur vertelde De Vries over de moorden op Reduan B., de broer van de kroongetuige en advocaat Derk Wiersum, die als raadsman voor hem optrad. De Vries pleitte in het gesprek voor een breed onderzoek naar de feiten en omstandigheden voorafgaande aan deze moorden.

Volgens De Vries is het goed als er wordt gekeken naar de analyses en afwegingen die binnen politie en justitie werden gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om dreigingsanalyses of de beveiligingsmaatregelen.

In overleg met de nabestaanden van De Vries heeft Nieuwsuur de beelden zondag uitgezonden. Het interview maakt onderdeel uit van een (nog niet gepubliceerd) onderzoek door het tv-programma naar de moord op advocaat Wiersum.

‘Iedereen om wie jij geeft loopt gevaar’

De Vries vertelt in het gesprek zich er ook bewust van te zijn dat hij zelf gevaar loopt. Hij beschouwt de moorden op de broer en advocaat als represailles vanuit het kamp van Ridouan Taghi, en bovenal als waarschuwing naar de kroongetuige: “Iedereen om wie jij geeft, loopt gevaar. Als wij de kans krijgen, zullen we die doodschieten. De boodschap is terreur.”

Na de moord heeft OM-topman Gerrit van den Burg aangegeven dat het Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat de organisatie van Taghi verantwoordelijk is voor de moord op De Vries.

De Vries zei dat het OM de moord op Wiersum had kunnen voorzien. “Dat is iets wat je kon zien aankomen, er was al gewaarschuwd. De broer van de kroongetuige was al dood. Er was al een bloedbad aangericht omdat ze een rol spelen in die affaire. Er waren talloze mensen geliquideerd en er was een bericht al onderschept vanuit de Taghi-clan. Dat als Nabil B., gaat praten, dan gaat zijn familie ‘slapen’. Met andere woorden: dan worden ze omgelegd.”

De misdaadverslaggever zei eraan te twijfelen of er vanuit het OM genoeg is gedaan de moord te voorkomen. “De vraag is: heeft het OM alles gedaan wat er van hen verwacht kon worden? Die verwachting heb ik niet.”

Royce de Vries: ‘Hij wist dat dit een mogelijkheid was’

In de studio sprak presentator Jeroen Wollaars met Royce de Vries, de zoon van Peter. Daarin werd Royce gevraagd of zijn vader bang was voor een aanslag op zijn leven. “Hij was alert en hij wist dat dit een mogelijkheid was. Er waren concrete dreigementen in de richting van de kroongetuige, hij wist natuurlijk dat er een dreiging vanuit zou gaan als hij die taak op zich zou pakken. Bang was hij niet.”

Wollaars vroeg ook of De Vries boos is geweest op zijn vader, omdat hij de gevaarlijke taak op zich nam om de kroongetuige te helpen. “Nee, ik heb wel hele indringende gesprekken met hem gevoerd. Ik ken hem en vertrouwde hem, hij heeft veertig jaar dit werk gedaan. Hij was niet naïef, en ik stoor me eraan als mensen dat zeggen. Hij heeft in verleden met de grootste criminelen van Nederland te maken gehad, en dat is altijd goed gegaan. Ik vroeg wel eens of ik me zorgen moest maken, en dat hoefde van hem niet. Daar vertrouwde ik op.”

‘Patroon van fouten’

Na de moord is er op dringend verzoek van de nabestaanden van De Vries en de advocaten van de kroongetuige een onafhankelijk onderzoek opgestart door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dat onderzoek kijkt naar alle drie moorden rondom de kroongetuige in het Marengoproces. In het Nieuwsuur-interview pleitte Peter R. de Vries ook al voor een onafhankelijk onderzoek. Hij zei een vergelijking te zien met de toeslagenaffaire, ‘alleen zijn hier doden te betreuren’.

De Vries zei in het interview niet uit te sluiten dat er sprake is van een doofpot, waardoor er geen belang zou zijn om de feiten en omstandigheden rondom de moord te onderzoeken. “Er zijn misschien veel mensen die er belang bij hebben dat de waarheid niet helemaal aan het licht komt. Omdat het aantal fouten dat is gemaakt misschien wel groot en heftig is. Dan zie je altijd een mechanisme dat er mensen de hand boven het hoofd wordt gehouden. Mijn gedachten gaan steeds meer die richting op. Zie ook telkens een patroon van fouten.”

Royce de Vries noemde het ‘wrang’ dat de moord op zijn vader nu alsnog in het door hem bepleitte onderzoek wordt meegenomen.

Wanneer de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek gereed zijn is nog onduidelijk.