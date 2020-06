Peter R. de Vries gevraagd kroongetuige Nabil B. bij te staan

Peter R. de Vries. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie stelt dat ‘rechtsbijstand in een strafzaak alleen kan worden gegeven door een advocaat en door niemand anders’. In een persbericht: “Dat is kortweg de overweging van het Openbaar Ministerie waarom misdaadjournalist Peter R. de Vries in het strafproces Marengo niet wordt gefaciliteerd als vertrouwenspersoon/adviseur van kroongetuige Nabil B.”

“Aanvankelijk is steeds gezegd dat ze er niet voor zouden gaan liggen. Maar op enig moment heeft men zich kennelijk bedacht,” zei Peter R. de Vries in een persconferentie die hij samen met Schouten gaf.

Hij schetste uitvoerig hoe de kroongetuige hem begin maart had benaderd. Ze voerden vervolgens twee gesprekken ‘die het Openbaar Ministerie faciliteerde’: één gesprek tussen de kroongetuige en De Vries, een ander met ook Schouten er bij.

‘Verbijsterend’

Wat advocaat Schouten en hij in de afgelopen maanden hebben gehoord en gezien, ook van de kroongetuige en diens naasten, noemt De Vries ‘verbijsterend en ontluisterend’.

Het duo wil de kroongetuige nog steeds graag bijstaan. “Wij trekken ons niet terug zo lang de kroongetuige een beroep op ons doet en voet bij stuk houdt,” zei De Vries. “Hij wil nog steeds worden bijgestaan louter door Peter Schouten en ondergetekende.”

Niet anoniem

Het duo wil Nabil B. bijstaan ‘in alle juridische kwesties binnen en buiten de rechtbank’. De Vries wil ‘vertrouwensman zijn, niet adviseur’, op de manier waarop hij eerder de zussen van Willem Holleeder bijstond, of de nabestaanden van het in 1998 verdwenen jongetje Nicky Verstappen.

De twee willen ‘niet anoniem en in het geheim’ opereren, zoals de eerdere opvolger van Nabil B.’s in september vorig jaar vermoorde advocaat Derk Wiersum.

Inmiddels blokkeert het Openbaar Ministerie de toegang van Peter R. de Vries tot de kroongetuige, met wie hij niet vertrouwelijk over de telefoon kan spreken vanwege het risico te worden afgeluisterd.

Advocaat Schouten zegt als kandidaat-raadsman op grond van de vrijheid van advocaatkeuze nog steeds intensief contact met de kroongetuige te hebben, ‘gisteravond hebben we op een geheime locatie nog uren gesproken’.