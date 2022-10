Peter Bosz ontslagen bij Olympique Lyon

De afgelopen vijf wedstrijden wisten Peter Bosz en Olympique Lyon slechts één punt te pakken. Beeld AFP

Olympique Lyon staat momenteel zevende in de Ligue 1. Afgelopen vrijdag werd nog gelijkgespeeld tegen Toulouse FC (1-1), waar onder meer Nederlanders Branco van den Boomen en Thijs Dallinga in de basis stonden. Dat puntenverlies lijkt Bosz de das om te hebben gedaan.

De resultaten vielen al langer tegen. Vorig seizoen werd Lyon onder leiding van Bosz achtste en werd er naast Europees voetbal gegrepen. Toch mocht Bosz blijven. Dit seizoen startte Lyon goed, maar na verlies op bezoek bij Lorient werd een zondeval ingezet. Van de laatste vijf wedstrijden werden er vier verloren en één keer gelijk gespeeld. Reden voor Lyon om het vertrouwen in de Nederlander op te zeggen.

Trainer bij Ajax

Bosz was in 2016/2017 coach van Ajax. Dat seizoen gooiden de Amsterdammers hoge ogen in Europa en werd de finale van de Europa League gehaald. Die verloren Bosz en Ajax uiteindelijk van Manchester United. Ondanks het sportieve succes was er wrijving tussen Bosz en onder meer Dennis Bergkamp en keeperstrainer Carlo l’Ami.

Aan het eind van het seizoen vertrok Bosz naar Borussia Dortmund. Hij was daarna drie seizoen coach van Bayern Leverkusen. Bij beide clubs werd hij ontslagen. In 2021 ging Bosz aan de slag bij Olympique Lyon.